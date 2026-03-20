트럼프가 이란에 지상군을 투입한다면? 5가지 임무 시나리오

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 행정부가 이란 전쟁에 지상군을 투입하는 방안을 검토 중이다. 불과 몇 주 전만 해도 상상할 수 없었던 이 옵션은 전쟁의 성격과 수위를 근본적으로 변화시킬 중대 변수로 떠올랐다.

로이터 통신은 지난 18일(이하 현지시간) 미 당국자들을 인용해 도널드 트럼프 행정부가 이란을 상대로 한 군사 작전을 강화하기 위해 수천 명 규모의 병력 배치를 논의 중이라고 보도했다. 이는 공군과 해군 중심의 작전이 제한적이고 정밀한 지상 임무로 전환될 수 있음을 시사한다.

지난 7일(현지시간) 미국 델라웨어주 도버에서 플로리다주 마이애미로 향하는 에어포스원 안에서 취재진에게 발언하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 피트 헤그세스 미국 국방부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

백악관 관계자는 "지상군 파병에 대해 결정된 바는 없으나, 트럼프 대통령은 모든 옵션을 열어두고 있다"며, '에픽 퓨리(Epic Fury·장대한 분노)' 작전의 목표인 이란의 탄도미사일 파괴, 해군 궤멸, 핵 보유 차단 등을 달성하는 데 집중하고 있다고 밝혔다. 다음은 지상군 투입의 다섯 가지 시나리오와 그에 따른 리스크다.

1. 핵 물질 및 시설 확보

가장 민감하고 전략적으로 중요한 옵션이다. 미 특수부대를 투입해 이란의 고농축 우라늄 비축량을 물리적으로 장악하는 임무다. 로이터 통신 소식통 한 명도 이란의 고농축 우라늄 비축량을 확보하기 위해 미군을 배치하는 방안이 논의됐다고 귀띔했다. 하지만 전문가들은 이란의 우라늄 비축량을 확보하는 임무는 미 특수작전부대에게조차 매우 복잡하고 위험한 과제가 될 것이라고 말한다. 이란의 핵 인프라는 여러 곳에 분산되어 있고 지하 깊숙이 요새화되어 있기 때문이다. 특히 이 작업은 이란 정권에 '존립의 위협'으로 간주되어, 분쟁을 지역 전체로 확산시키는 기폭제가 될 위험이 크다.

2. 하르그섬 점령

이란 석유 수출의 90%를 담당하는 핵심 터미널인 하르그섬을 장악하는 방안이다. 카르그 항구를 장악하면 이란의 석유 수출 능력이 크게 제한되어 중요한 수입원을 차단하는 동시에 미국이 세계 에너지 흐름에 대한 영향력을 확보한다는 계산이다. 하지만 섬 자체가 좁고 노출된 지형이라 이란의 미사일과 드론 공격에 미군 사상자 수가 급격히 증가할 가능성이 있다. 미 당국자들 사이에서도 "매우 위험한 작전"이라는 경고가 나온다.

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

3. 호르무즈 해협 안전 확보

글로벌 에너지 공급망 보호를 위해 이란 해안선을 따라 병력을 배치하는 시나리오다. 미국은 지금까지 공군력과 해군력을 활용해 작전을 수행해 왔지만, 유조선의 안전한 통행을 확보하기 위해서는 이란 해안선을 따라 병력을 배치해야 한다. 또한 유조선의 안전 통행을 보장한다는 명분은 뚜렷하지만, 이란 영토에 미군이 발을 들이는 순간 강력한 보복을 유발할 수 있다. 방어적 목적으로 시작된 작전이 결국 예측 불가능한 대규모 소모전으로 번질 가능성이 농후하다.

4. 핵심 에너지 인프라 보호

가장 리스크가 작은 시나리오는 미군이 사우스파르스 가스전과 같은 이란의 핵심 자산을 확보하기 위해 병력을 투입하는 방안이다. 과거 이라크 전쟁 당시 유전 보호 임무와 유사한 형태다. 그러나 이러한 제한적 임무 역시 대규모 생산 시설을 지키기 위해서는 지속적인 지상 병력 주둔이 필수적이며, 이는 미군을 이란 내 무장 세력이나 드론 공격의 손쉬운 타깃으로 전락시킬 수 있다.

5. 전면 침공 및 점령

가장 극단적인 시나리오는 이라크식 전면전과 점령 시나리오다. 하지만 미 당국자들은 이 가능성을 매우 낮게 보고 있다. 이란의 거대한 인구 규모와 험준한 지형, 강력한 국가 체제를 고려할 때 그 비용과 인명 피해가 과거 이라크나 아프가니스탄 전쟁을 훨씬 능가할 것이기 때문이다. 정치적·군사적 실익이 거의 없다는 것이 중론이다.

이처럼 논의되는 군사적 옵션은 확장되고 있지만, 미국 내 여론은 싸늘하다. 로이터 통신과 여론조사기관 입소스가 19일까지 사흘간 미국 성인 1,545명을 대상으로 실시한 여론조사에서 이란과의 대규모 지상전에 미군 투입 지지율은 단 7%에 그쳤다. 무려 59%가 전쟁에 반대한다고 답했다. CNN 조사 결과에서도 미국인의 60%가 지상군 투입에 반대하고 있으며, 퀴니피액 조사에서는 반대 여론이 74%에 달했다.

해외 분쟁에 개입하지 않겠다며 '끝없는 전쟁' 탈출을 공약했던 트럼프 대통령에게 이러한 여론과 다가오는 11월 중간선거는 강력한 정치적 제약 요소다.

결국 현행 공습 작전과 지상전 사이의 경계선은 점점 더 얇아지고 있다. 향후 몇 주간 트럼프 행정부가 야심 찬 전쟁 목표 달성과 대규모 분쟁 회피라는 딜레마 사이에서 어떤 선택을 하느냐가 이번 전쟁의 최종 향방을 결정할 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7일 델라웨어주 도버의 도버 공군기지에서 열린 미군 전사자 유해 송환식에서 거수경례를 하고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

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