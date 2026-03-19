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[종합] 美국방 "이란 작전 종료 시한 없다"… 출구전략 없는 전쟁 우려 확산

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헤그세스 "대통령이 종전 결정…끝을 볼 것"
늪으로 빠져드는 중동전…글로벌 경제 '휘청'

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관이 이란과의 전쟁과 관련해 "우리가 이 일을 끝낼 것(We will finish this)"이라며 작전 완수까지 공세를 멈추지 않겠다는 입장을 재확인했다. 미 국방부가 전쟁 수행을 위해 2000억 달러(300조 원) 규모의 긴급 추가 예산을 요청한 가운데, 명확한 종전 기준과 출구 전략이 없다는 비판이 쏟아지며 글로벌 경제의 불확실성이 커지고 있다.

◆ "종전은 대통령이 결정할 일"

헤그세스 장관은 19일(현지시간) 버지니아 알링턴 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 한 전황 브리핑에서 이란 작전의 종료 시점에 대해 "정해진 시간표는 없다"며 "대통령이 '미국민의 안보를 위해 필요한 것을 달성했다'고 판단하는 순간이 될 것"이라고 말했다. 그는 "우리의 목표는 1일 차와 똑같다. 미국 우선주의(America First)를 내건 대통령이 직접 준 목표"라며, 작전 방향에는 변화가 없다고 강조했다.​

헤그세스 장관은 또 전사한 미군 유가족들을 언급하며, 도버 공군기지에서 유해 봉환을 지켜본 가족들이 "그들의 희생을 존중하려면 흔들리지 말고 임무가 끝날 때까지 멈추지 말라"는 취지의 메시지를 전했다고 소개했다. 그는 "이 전쟁이 끝없는 분쟁은 아니지만, 우리가 정한 전략적 목표를 달성할 때까지 계속될 것"이라고 말했다.

◆ 확전 우려는 "소음" 일축

사우디아라비아와 카타르, 쿠웨이트 등 중동 주요 에너지 허브가 이란의 미사일·드론 보복 공격을 받으면서 역내 전면전으로 비화할 수 있다는 우려가 커지고 있지만 헤그세스 장관은 확전 가능성에 대한 논란을 "소음(noise)"으로 치부하며 일축했다. 그는 "오늘이 지금까지 가장 규모가 큰 타격이 이뤄지는 날이 될 것"이라고 예고했고, 케인 합참의장은 미 전투기들이 이란 영토 깊숙이 진입해 호르무즈 해협 인근 해안에 배치된 해상 드론과 미사일 발사대 등을 정밀 타격하고 있다고 설명했다. 미군은 이란 본토뿐 아니라 이라크 내 이란 지원 민병대도 함께 공격하고 있으며, 이라크 역시 이란의 보복 타격을 받고 있는 상황이다.

◆"나쁜 놈 잡는 데 돈 든다"

전쟁 비용도 눈덩이처럼 불어나고 있다. 헤그세스 장관은 브리핑에서 "당연히 나쁜 놈들을 잡는 데는 돈이 든다"며, 국방부가 이란 전쟁 수행을 위한 별도 전비 예산을 의회에 요청할 것이라고 밝혔다. 그는 워싱턴포스트가 보도한 2000억 달러 규모 추가 예산 요청과 관련해 "그 숫자는 바뀔 수 있다"면서도, 요청 가능성 자체는 부인하지 않았다.

로이터통신에 따르면, 펜타곤은 이미 백악관에 2000억 달러가 넘는 이란 전쟁 전비 요청안 승인을 공식 타진한 상태다. 이는 의회가 이미 승인한 2026 회계연도 국방예산과는 별도의 추가 예산(supplemental)으로, 향후 몇 달간의 작전 및 향후 확전 가능성에 대비한 재원을 포함하는 것으로 알려졌다.

전쟁 초기 비용도 상당하다. 블룸버그에 따르면, 국방부는 최근 상원 세출위원회 보좌진을 상대로 한 비공개 브리핑에서 개전 후 첫 12일 동안의 작전 비용이 113억 달러(15조 원)를 넘었다고 보고했다. 이 숫자는 선박 운용비·장기 병력 유지비 등을 포함하지 않은 순수 전투 소모 비용으로, 실제 비용은 이보다 훨씬 클 것이라는 관측이 나온다.

◆ 이란, 해군력 괴멸 속 여전히 남은 공격 능력

헤그세스 장관은 브리핑에서 이란의 군사력이 "현대사에서 유례없이 빠르게 무력화되고 있다"고 주장했다. 그는 개전 3주가 채 안 된 시점에 이란의 미사일 공격은 90%, 드론 공격은 95% 감소했으며, 이란이 보유한 잠수함 11척이 모두 파괴돼 해군 기지 운영이 사실상 마비됐다고 말했다. 다만 이 같은 평가는 현 시점에서 독립적으로 검증되지는 않았고, 이란 당국도 인정하지 않고 있다.

그럼에도 케인 합참의장은 "이란이 여전히 역내 석유·에너지 시설을 공격할 '어느 정도의 능력(some capability)'을 보유하고 있다"며 경계를 늦추지 않았다. 그는 "이란은 이 싸움에 엄청난 양의 무기를 들고 들어왔다"며 "그래서 우리가 미사일과 드론 발사대, 해상 드론 기지 등을 계속해서 공격하고 있는 것"이라고 말했다.​ 실제 이란이 호르무즈 해협에 매설 중인 기뢰 및 소형 자폭 드론은 여전히 글로벌 에너지 공급망에 치명적인 위협이 되고 있다는 평가다.

◆ NYT "목표·종전 기준 설명 못해"

이처럼 군 수뇌부가 전황을 "매우 낙관적"이라고 자평하는 것과 달리, 미 유력 언론들은 전쟁 목표와 출구전략의 불투명성을 강하게 문제 삼고 있다. 뉴욕타임스는 이란 전쟁이 시작된 2월 28일 이후 헤그세스 장관과 케인 합참의장이 대여섯 차례 브리핑을 했지만 "목표 달성에 얼마나 근접했는지, 전쟁을 언제 어떻게 끝낼지에 대한 구체적인 설명은 내놓지 못하고 있다"고 비판했다.

특히 트럼프 대통령이 전쟁 목적을 두고 핵 저지, 테러 응징, 정권 교체(Regime Change) 등 상이한 메시지를 내놓고 있는 점이 시장의 불확실성을 키우고 있다는 지적이다. 의회 안팎에서는 "수천억 달러에 달할 수 있는 전비를 승인해 줄 수는 있지만, 그 대가로 명확한 전략과 종전 로드맵을 요구해야 한다"는 기류도 감지되고 있다.

미국 피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 미 합참의장이 2026년 3월 19일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미·이스라엘의 이란 전쟁과 관련한 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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