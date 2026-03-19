이란, 카타르 가스시설·사우디 정유소 공격...이스라엘 가스전 보복

트럼프 "재공격 않으면 추가 타격 없을 것"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 이란이 이스라엘의 가스전 공격에 대한 보복으로 걸프 지역의 핵심 에너지 인프라를 겨냥한 전방위 공세를 이어가고 있다.
19일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 사우디아라비아 서부 홍해 연안의 얀부(Yanbu)에 위치한 아람코-엑손모빌 합작 정유시설(SAMREF·삼레프)이 드론의 공습을 받았다.
로이터는 소식통을 인용해 사우디 군이 얀부항 인근 상공에서 탄도미사일을 격추한 뒤, 항구 내 석유 수출 터미널의 선적 작업이 일시 중단됐다고 전했다. 얀부는 사우디 동부 유전지대에서 생산된 원유가 동서 파이프라인(East-West Pipeline)을 따라 운송돼 집결하는 종착지다.
같은 날 쿠웨이트 미나 알아흐마디(Mina al-Ahmadi) 정유소도 이란 드론의 공격을 받았다. 쿠웨이트 국영석유공사는 단지 내 운영 단위 한 곳이 타격받아 제한적인 화재가 발생했지만 인명 피해는 없었다고 밝혔다.
전날 이란의 공격으로 카타르 라스라판 산업단지 내 액화천연가스(LNG) 시설에서 대규모 화재가 발생했으나 이날 모두 진압됐다.
카타르 내무부는 성명을 통해 "인명 피해 없이 모든 화재를 완전히 통제했으며 현재 냉각 및 현장 보안을 확보하는 작업 중"이라고 발표했다.
그러나 국영 에너지회사 카타르에너지는 이번 공격으로 여러 LNG 시설이 피격됐으며 '광범위하고 심각한' 피해가 발생했다고 공식 확인했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘의 이란 최대 가스전 사우스파르스(South Pars) 공격 직후 이란이 카타르 에너지시설을 보복 타격한 데 대해 "이란이 무고한 카타르를 공격하기로 무모하게 결정하지 않는다면 매우 중요하고 가치 있는 사우스파르스 가스전에 대한 이스라엘의 추가 공격도 더 이상 없을 것"이라고 말했다.
hyeng0@newspim.com