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2026.03.20 (금)
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미 싱크탱크 "이란전 장기화땐 美, 경제패권·동맹신뢰 다 잃을 수도" 경고

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CSIS "전선은 걸프, 피해는 서울·도쿄까지"
"대이란 군사 승리 집착땐 경제안보 무너져"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 중동에서 시작된 미·이란 전쟁의 여파가 미국의 경제 패권을 넘어 서울과 도쿄까지 번고 있다는 경고가 나왔다. 미국과 이스라엘이 이란과의 군사 충돌에 몰두하는 사이, 목표가 수시로 바뀌는 '장기전 모드'가 되면 동맹국 한국이 에너지·반도체 공급망에서 고스란히 동반 피해자가 될 수 있다는 지적이다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 최근(현지시간 11일) '이란의 진짜 전쟁은 세계 경제를 향하고 있다(Iran's Real War Is Against the Global Economy)'라는 제목의 논평에서 "미국과 이스라엘은 이슬람 공화국 이란과 싸우고 있지만, 정작 이란은 세계 경제와 싸우고 있다"고 지적했다. 이 연구소 경제안보·기술 부문 대표로, 세계은행과 미 상무부를 두루 거친 경제안보 전략가인 나빈 기리샨카르는 이 글에서 "전략 없는 장기전이 되면 미국은 경제 패권과 동맹의 신뢰를 한꺼번에 잃을 수도 있다"고 경고했다.

◆ 호르무즈 봉쇄, '세계의 목줄' 겨눈 이란

CSIS는 이번 전쟁의 핵심 전장이 호르무즈 해협으로 이란이 사실상 상업 선박 운항을 마비시키고 기뢰와 소형 함정을 동원해 봉쇄 강도를 높이면서, 전 세계 원유·가스·비료 물동량의 상당 부분이 한순간에 인질이 된 상태라고 평가했다. 현재 하루 약 300만 배럴의 이라크 석유 생산량이 묶여 있는 등, 호르무즈 해협을 지나는 에너지 수송로가 병목 구간으로 바뀌었다. 이 때문에 유가는 전쟁 시작 일주일 만에 배럴당 77달러에서 119달러까지 치솟았는데, 이런 급격한 변동성은 투자 결정을 마비시키고 연결된 모든 경제에 연쇄적인 타격을 줄 수 있다고 기리샨카르 대표는 지적했다.

그는 이어 "전쟁이 확대될수록 이란의 군사력은 매일 깎여 나가 수확 체감에 직면하지만, 경제전의 피해는 복리 이자 붙듯 불어난다"고 말했다. 또 "보험료 급등, 항로 변경, 계약 파기, 투자 심리 위축이 한꺼번에 겹치면서, 물리적 충돌이 길어질수록 경제적 상처는 되돌리기 어려운 상흔이 된다"고 덧붙였다. 전선은 걸프지만 피해는 뉴욕 증시와 서울 주유소, 도쿄 공장에까지 분산되는 구조라며, "이란이 군사전쟁이 아니라 경제전쟁을 택했다"고 그는 진단했다.​

◆ 시험대 오른 미국 방위우산, '페트로달러'도 흔들

기리샨카르 대표에 따르면 미국의 방위 우산과 원유 결제 통화를 달러로 단일화한 '페트로 달러(Petrodollar)' 체제는 미국의 글로벌 경제 패권을 지탱하는 기둥이었다. 하지만 이란의 공격으로 걸프 지역의 안보가 흔들리고 미국의 방어 능력이 의심받으면서, 달러 패권의 근간마저 위협받고 있다는 분석이 나온다.

미국은 지난 수십 년간 걸프 안보를 보장해주는 대신, 석유 달러와 산유국의 막대한 자금을 자국 산업·금융으로 끌어들이는 구조를 유지해 왔다. 그런데 미사일·드론 공격이 이어질수록 요격체계는 과부하에 걸리고, 보급·탄약 문제까지 불거지면서 "미국이 정말 끝까지 지켜줄 수 있느냐"는 회의가 걸프에서 고개를 들 수 있다는 것이다. 그렇게 되면 미국의 재생에너지·반도체·첨단 제조 투자에 흘러들어갈 예정이던 자금이, 자국 재건과 재무장으로 방향을 틀면서 미국의 경제패권과 동맹 신뢰에 균열이 생길 수 있다고 우려했다.​

◆ 한국 에너지·반도체, '위험권' 진입

미국의 아시아 동맹국에도 발등에 불이 떨어진 상태다. 한국과 일본은 원유의 약 80%를 걸프에 의존하는데, 호르무즈 해협이 막히면 유가 급등과 물류대란이 동시에 찾아온다. 특히 카타르발 공급 차질로 반도체 공정에 필수적인 헬륨 등 특수 가스 조달에 이상이 생기면, 한국 반도체 업체들이 생산 차질을 피하기 어려울 수 있다는 게 그의 경고다.

기리샨카르 대표는 또 "미국이 걸프 방어에 요격체계와 해군 전력을 쏟아부을수록 한반도 등 다른 전선에서의 억지력은 상대적으로 약해진다"며 이 경우 서울과 도쿄가 중국 쪽으로 기우는(hedge) 원인을 제공한다고 지적했다. 식량 및 연료 쇼크, 무역 불확실성 등이 겹치면서 "많은 국가들은 대안을 찾으려 할 것이고, 중국은 그 대안을 제공할 준비가 돼 있다"는 것이다

◆ 전략 없는 장기전, 미국도 동맹도 손해

결국 관건은 빠른 출구 전략이다. 기리샨카르 대표는 "미군이 이란의 해군·미사일 전력을 상당 부분 무력화한 것은 분명한 성과지만, 지도부 제거·핵 능력 파괴·정권 교체로 목표가 계속 바뀌는 상황에선 군사 승리가 전략적 승리로 이어지기 어렵다"고 지적한다. 그는 이란의 추가 공격 능력이 약화된 현 시점을 전략적 전환점으로 보고, 여기서 이란의 공격력 약화를 성과로 선언한 뒤 긴장을 단계적으로 낮춰야 한다고 조언한다.​

반대로 명확한 전략 없이 전쟁이 길어지면, 하루 9억 달러(1조 3500억 원)에 달하는 막대한 전쟁 비용이 미국의 반도체·핵심 광물·AI 투자 여력을 갉아먹고, 그 여파가 고스란히 한국 같은 동맹국의 공급망에도 되돌아올 수 있다는 게 그의 경고다. 그는 "경제안보는 몇 년짜리 이벤트가 아니라 수십 년짜리 프로젝트"라며 "단기 군사 위기에 모든 것을 쏟아붓는 방식은 결국 미국이 스스로 구축해 온 질서와 동맹의 신뢰를 깎아먹을 수 있다"고 했다.

그는 정권 교체라는 '10년의 시간과 수조 달러(수천 조 원)의 비용'이 드는 악순환에 빠지기 전에 전쟁 수위를 낮춰야 한다며 "이란은 이미 새로운 최고 지도자를 지명했고 체제를 재정비하고 있다. 기회의 창이 닫히고 있다."고 경고했다.

2026년 3월 14일(현지시간), 미·이스라엘과 이란 간 충돌이 이어지는 가운데 아랍에미리트(UAE) 후자이라에서 방공망이 드론을 요격한 뒤 떨어진 파편으로 인해 후자이라 석유 산업 지대에서 연기가 치솟고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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