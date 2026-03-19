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뉴욕증시 프리뷰, 미 주가 선물 일제 하락…유가 급등·인플레 재점화에 '리스크 오프' 확산

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호르무즈 불안에 브렌트유 115달러 근접
고용은 견조하지만 경기 둔화 신호 증가

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물 가격이 하락하며 글로벌 금융시장이 다시 위험회피 국면에 진입했다.  중동에서의 군사 충돌 격화로 국제 유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 재점화된 데다, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 기조 장기화 가능성이 부각된 영향이다.

19일(현지시간) 미 동부시간 오전 8시 50분 기준 다우 선물은 299포인트(0.64%) 하락했고, S&P500과 나스닥100 선물도 각각 0.6~0.8% 내렸다. 전날 뉴욕증시에서 다우지수가 768포인트(1.6%) 급락하며 연중 최저치로 마감한 데 이어 약세 흐름이 이어지고 있다. 다우와 나스닥은 200일 이동평균선을 하회하며 장기 하락 추세 진입 신호를 보였다.

미사일 공격을 받은 라스 라판 LNG 플랜트 [사진=블룸버그]

◆ 호르무즈 불안에 브렌트유 115달러 근접

글로벌 금융시장이 '리스크 오프' 흐름에 빠진 가운데, 대표 안전자산으로 꼽히던 금과 은 가격도 동반 급락했다. 현물 금가격은 이날 온스당 4682달러로 약 3% 하락했고, 금 선물도 4% 가까이 떨어졌다. 은 역시 5% 이상 급락했으며, 은 선물은 장중 7% 넘게 밀렸다가 일부 낙폭을 축소했다.

반면 국제 유가는 급등했다. 브렌트유 5월물은 장중 배럴당 115달러까지 치솟은 뒤 113달러선에서 거래됐고, 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 97달러 선을 유지했다. 이란이 카타르 액화천연가스(LNG) 수출 시설을 타격하고, 이스라엘이 이란 사우스 파르스 가스전을 공격한 데 이어 이란이 보복에 나서면서 에너지 공급 차질 우려가 커진 영향이다.

도널드 트럼프 대통령은 카타르 내 추가 공격이 발생할 경우 "사우스 파르스 가스전을 전면적으로 폭파할 것"이라고 경고했다. 비탈날리지의 아담 크리사풀리는 "군사적으로는 전쟁에서 승기를 잡았더라도 지상군 투입 없이 호르무즈 해협을 정상화할 방법은 없다"며 "외교적 해법 없이는 해상 운송 정상화가 어렵다"고 분석했다.

매파적 연준도 시장에 부담...금리 올해 1회 인하 전망

연준의 통화정책도 시장 부담을 키우고 있다. 연준은 기준금리를 동결하면서도 인플레이션 상승 가능성을 경고했으며, 올해 한 차례 금리 인하 전망을 유지했다. 그러나 시장에서는 금리 인하 기대가 빠르게 후퇴하고 있다. 모간스탠리는 금리 인하 시점을 6월에서 9월로 늦췄고, 일부에서는 실제 인하가 2027년까지 지연될 수 있다는 전망도 나온다.

코메리카은행의 빌 애덤스 수석 이코노미스트는 "연준은 에너지 가격 급등에도 경제를 떠받치기 위해 적극적으로 나서지 않을 것"이라며 "통화정책은 에너지 공급 충격을 상쇄할 수 없다"고 지적했다.

제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.19 mj72284@newspim.com

종목별로는 반도체주 약세가 두드러졌다. ▲마이크론 테크놀로지(MU)는 실적 호조에도 불구하고 프리마켓에서 약 6% 하락했고, ▲샌디스크(SNDK)와 ▲웨스턴디지털(WDC)도 3~5% 으로 떨어졌다. 인공지능 대장주 ▲엔비디아(NVDA) 역시 소폭 하락했다.

에너지 가격 상승 부담에 항공·여행주도 약세를 보였다. ▲델타항공(DAL) ▲유나이티드항공(UAL) ▲노르웨지안 크루즈(NCLH) ▲카니발(CCL) 등이 일제히 하락했다. 금리 상승 기대와 달러 강세 여파로 ▲골드필즈(GFI)와 ▲엔데버 실버(EXK) 등 광산주도 큰 폭으로 밀렸다.

시장에서는 향후 변수로 이란 전쟁의 지속 기간을 주목하고 있다. 바클레이스의 베누 크리슈나 애널리스트는 "이번 위기가 장기화될 경우 인플레이션과 성장에 미치는 영향이 시장을 흔들 수 있다"면서도 "아직은 기본 시나리오는 아니다"라고 말했다.

◆ 고용은 견조하지만 경기 둔화 신호 증가

한편 이날 뉴욕 증시 개장 전 발표된 미국의 신규 실업수당 청구건수는 20만5000건으로 예상치를 밑돌며 노동시장이 여전히 견조한 흐름을 유지하고 있음을 보여줬다. 다만 계속 실업수당 수급자는 185만7000명으로 증가해 고용 둔화 조짐도 나타나고 있다.

시장에서는 단기적으로 고용시장 붕괴 가능성은 낮지만, 채용 둔화와 장기 실업 증가가 맞물리며 경기 둔화 신호가 점차 뚜렷해지고 있다는 평가가 나온다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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