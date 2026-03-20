김해시, 청년 탄소중립 리더 육성…지역 대학 맞손

청년 주도 탄소중립 활동 추진

기후 대응 청년 역량 강화 계획

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 지역 대학과 손잡고 청년 탄소중립 인재 양성에 나섰다.

20일 경남 김해시청 환경국장실에서 열린 김해연구원(김해시 탄소중립지원센터), 가야대학교, 김해대학교, 인제대학교와 함께 '지역 청년의 글로컬 탄소중립 리더 양성을 위한 업무협약식'[사진=김해시] 2026.03.20

시는 20일 시청 환경국장실에서 김해연구원(김해시 탄소중립지원센터), 가야대학교, 김해대학교, 인제대학교와 '지역 청년 글로컬 탄소중립 리더 양성'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지역 청년의 기후 대응 역량을 높이고, 대학·연구기관 간 협력을 통해 지속가능한 탄소중립 실천 인재를 육성하기 위한 것이다.

협약에 따라 5개 기관은 ▲탄소중립 리더 양성 프로그램 운영 ▲청년 대상 실천 캠페인 및 행사 참여 기회 제공 ▲참여 학생 지원과 멘토링 ▲진로 상담 등 청년 주도의 탄소중립 활동을 공동 추진한다.

김해시 탄소중립지원센터는 전체 프로그램을 총괄하며, 전문 멘토링으로 참여 학생의 역량을 강화한다. 시는 우수 학생 포상과 행정적 지원을 맡고, 지역 대학들은 교내 홍보, 참여자 모집, 학점 인정 등 제도적 지원을 담당한다.

김차영 김해시 환경국장은 "이번 협약으로 청년이 기후위기 대응의 주체로 성장할 발판이 마련됐다"며 "대학과의 협력을 확대해 지역 중심의 탄소중립 정책을 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com