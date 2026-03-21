BTS 광화문 공연 26만명 운집 예상…도로·지하철 통제 구간 어디

전날 오후 9시부터 세종대로 통제 구간 우회 운행 시작

이날 오후 2시·3시~10시 광화문·시청·경복궁 무정차

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오늘 서울 광화문 일대에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 행사에 약 26만명이 몰릴 것으로 예상되는 가운데, 행사장 인근 지하철 무정차 통과 등 교통이 일부 통제된다.

21일 서울시에 따르면 이날 오후 8시 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열린다.

이에 따라 전날 오후 9시부터 세종대로 통제구간을 우회 운행이 시작됐다. 통제 구간은 무대가 있는 광화문광장 북단~시청까지 약 1.2킬로미터(㎞)다. 이날 오후 4시부터 사직로, 새문안로 통제구간을 우회 운행하고, 행사 종료 후인 오후 11시부터는 정상 운행한다.

BTS 광화문광장 공연에 따른 주요 도로 통제 현황 [사진=서울시]

또 이날 오후 7시부터 11시까지 사직로(서울정부청사교차로-경복궁사거리)와 새문안로(새문안로 교차로~종로구청입구 사거리)가 전면 통제된다.

지하철 일부도 통제된다. 서울시는 ▲광화문역 ▲시청역 ▲경복궁역을 대상으로 이날 오전 5시부터 일부 출입구를 폐쇄한다. 세 역은 오후 2시~3시부터 오후 10시까지 무정차 통과로 모든 출입구가 닫힌다. 이외 인근 역사 혼잡 상황에 따라 필요시 무정차 통과 등을 시행한다.

행사 종료 후에는 관람객의 원활한 귀가를 지원하기 위해 오후 9시부터 2·3·5호선에 각각 임시열차를 4대씩(총 12대) 투입, 평시 대비 총 24회 증회한다.

시내버스는 경찰의 교통 통제에 따라 임시 우회 운행에 협조할 방침이다. 세종대로·사직로·새문안로 등을 경유하는 51개(마을, 경기 등 포함 시 86개 노선) 노선을 우회 운행할 예정이다. 승객이 우회 경로 상에 있는 정류소에서 승하차 요청하면 운전원이 이를 지원한다.

[서울=뉴스핌] 방탄소년단(BTS)의 광화문광장 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 오후 서울 종로구 광화문광장에 설치된 홍보물 앞에서 외국인들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.19 khwphoto@newspim.com

시내버스 역시 전날 오후 9시부터 세종대로 통제구간을 우회 운행을 시작했다. 이날 오후 4시부터는 사직로·새문안로 통제구간을 우회 운행하며 행사 종료 후인 오후 11시부터는 정상 운행한다. 아울러 행사 당일 광화문역 중앙버스전용차로 정류장(ID 01009, 01010)의 경우 무정차 통과가 실시된다.

보행자 안전을 위해 인근 1km 내 위치한 서울 공용자전거 따릉이 대여소 58개·거치대 692대 운영도 중단한다. 공유 개인형 이동장치(PM)·전기자전거 7개사(빔모빌리티코리아, 더스윙, 피유엠피, 지바이크, 나인투원,카카오모빌리티, 모토벨로서비스) 역시 운행이 일시 중단된다.

불법 주정차 특별 단속에도 나선다. 서울시는 21일 오전 9시~오후 10시 광화문, 세종대로 일대 행사장 주변 도로를 대상으로 CCTV 차량을 순회하며 계도 위주의 단속을 실시할 계획이다. 불응 시에는 자치구 등과 협업해 차량 과태료 처분 및 견인 조치를 취한다.

서울시는 ▲서울시 누리집 ▲서울교통정보센터 TOPIS ▲도로전광표지(VMS) ▲버스정보안내단말기(BIT) 등에서 BTS 공연 관련 사전 안내를 진행 중이다. 서울을 방문하는 외국인 관광객이 지하철, 버스 이용 시 참고할 수 있도록 6개 국어(영어, 일본어, 중국어, 베트남어, 태국어, 인도네시아어) 안내도 시행한다.

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