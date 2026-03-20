에이피알 메디큐브, 세포라 입점…뷰티 본고장 유럽 공략

프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 17개국 입점

450개 오프라인 매장·온라인 채널에 순차 론칭

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 에이피알은 글로벌 뷰티 유통 채널 '세포라(Sehpora)'에 대표 뷰티 브랜드 '메디큐브'를 론칭한다고 20일 밝혔다.

입점 국가는 프랑스를 포함한 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽 내 17개국이다. 이달 중 유럽 내 약 450개 오프라인 매장과 각국 온라인 세포라 채널에서 순차적으로 판매를 시작할 예정이다.

에이피알은 이번 입점을 통해 ▲제로모공패드 ▲PDRN 핑크 펩타이드 앰플 ▲콜라겐 나이트 랩핑 마스크 ▲콜라겐 젤크림 등 메디큐브의 대표 스킨케어 제품을 유럽 소비자들에게 선보인다.

루이비통 모엣 헤네시(LVMH) 그룹의 세계적인 뷰티 유통 채널인 세포라의 높은 접근성을 활용해 유럽 현지 소비자와의 접점을 확대하고, 메디큐브 제품 경험 기회를 제공할 계획이다.



에이피알은 세포라 유럽 진출을 발판으로 유럽 시장 전역에서 브랜드 영향력 강화에 나선다. 지난해부터 현지 전문 유통사를 통해 유럽 내 판로 확대를 추진해 왔으며 이번 세포라 진출과 병행해 매출 확대와 글로벌 뷰티 시장 내 K-뷰티 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

에이피알 관계자는 "특히 프랑스는 전통과 헤리티지를 갖춘 글로벌 뷰티 산업의 중심지"라며 "이번 세포라 유럽 입점은 단순한 유통 확대를 넘어 브랜드 제품력과 시장성이 유럽 전역에서 공식적으로 인정받았다는 의미가 있다"고 말했다.

shl22@newspim.com