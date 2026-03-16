에이피알 메디큐브, 인도 최대 뷰티 플랫폼 '나이카' 입점

'세계 최대 인구' 인도 시장서 K-뷰티 영향력 확대

콜라겐 젤 크림∙PDRN 겔마스크 등 주력 제품 선봬

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 대표 뷰티 브랜드 '메디큐브'가 인도 최대 뷰티 플랫폼 나이카(Nykaa)에 입점하며 인도 시장 공략에 나선다.

에이피알은 나이카와 전략적 파트너십을 체결했다고 16일 밝혔다.

글로벌 뷰티 플랫폼 나이카에 공식 입점한 메디큐브. [사진=에이피알]

이번 계약은 빠르게 성장하고 있는 인도 뷰티 시장을 겨냥한 전략적 행보다. 인도는 약 15억명의 인구를 보유한 세계 최대 인구 국가 중 하나로, 최근 중산층 확대와 디지털 커머스 커머스 성장에 힘입어 뷰티·퍼스널 케어 시장이 가파르게 성장하고 있다.

나이카는 인도 온라인 뷰티 플랫폼 1위 기업으로 온·오프라인을 아우르는 옴니채널 전략을 통해 시장을 선도하고 있다. 인도 전역에 260개 이상의 오프라인 매장을 운영하고 있으며, 전체 매출의 약 90%가 온라인에서 발생하는 온라인 중심 채널 구조를 갖춘 인도 대표 뷰티 리테일 기업이다.

에이피알은 이번 나이카 입점을 통해 메디큐브의 제로 라인, PDRN 라인, 콜라겐 라인, 딥 비타 C 라인 등 국내외에서 높은 판매고를 기록한 대표 스킨케어 라인들을 선보인다.

특히 현재 글로벌 시장에서 주력으로 판매 중인 ▲콜라겐 젤크림 ▲PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크 ▲PDRN 핑크 펩타이드 앰플 ▲콜라겐 나이트 랩핑 마스크 등 4종을 중심으로 현지 소비자 공략에 나선다. 해당 제품들은 나이카 온라인 플랫폼에서 판매를 시작했으며, 상반기 내 오프라인 매장에도 순차적으로 입점해 온·오프라인 동시 판매 체계를 구축할 예정이다.

에이피알은 나이카의 강력한 플랫폼 경쟁력과 현지화 역량을 기반으로 인도 소비자들에게 K-뷰티의 새로운 기준을 제시한다는 계획이다.

에이피알 관계자는 "인도는 압도적인 시장 잠재력을 지닌 곳으로 글로벌 브랜드들이 주목하는 차세대 핵심 시장"이라며 "나이카와의 전략적 파트너십을 통해 독보적인 기술력을 인도 소비자들에게 선보이고, 미국과 일본에 이은 새로운 글로벌 성장 동력을 확보하겠다"고 밝혔다.

shl22@newspim.com