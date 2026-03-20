웅진프리드라이프, 2025 연도대상서 '토탈 라이프케어 플랫폼' 비전 선포

문호상 대표 "3년 내 초격차 1위 기업 도약"

'사람 중심 라이프케어' 미래 성장 동력 제시

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 웅진프리드라이프는 '2025 연도대상 시상식'을 열고 토탈 라이프케어 플랫폼 기업으로 거듭나겠다는 비전을 선포했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 지난 18일 서울 성동 소재 보테가마지오에서 열렸으며, 프리드라이프의 웅진그룹 편입 이후 처음 개최된 연도대상이자 영업·의전·쉴낙원 조직이 모두 함께한 창사 이래 첫 통합 시상식이다.

20일 서울 성동구 소재 보테가마지오에서 웅진프리드라이프 '2025 연도대상'이 열렸다. 사진은 참석자들이 기념 촬영하는 모습 [사진=웅진프리드라이프]

윤석금 웅진그룹 회장과 윤새봄 부회장을 비롯해 웅진프리드라이프 LP(Life Partners)와 의전지도사, 직영 장례식장 쉴낙원 관계자 및 임직원 등 약 400여 명이 참석했다.

'한계를 넘어, 위대한 도약으로'를 슬로건으로 열린 이날 행사는 지난해 각 부문 우수한 성과를 거둔 인재와 조직을 시상하는 시상식과 미래 도약을 다짐하는 비전 선포식 등이 진행됐다.

문호상 대표는 웅진프리드라이프의 기업 정체성을 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로 규정하고, 향후 성장 비전을 제시했다. 문 대표는 "이제 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 도약할 시점"이라며 "3년 내 압도적인 초격차 1위 라이프케어 플랫폼 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.

이어 "대한민국은 세계에서 가장 빠르게 초고령 사회로 진입하고 있으며, 시니어 산업과 라이프케어 분야가 핵심 성장 동력이 될 것"이라며 "AI(인공지능)와 자동화 기술이 발전하더라도 우리 산업의 본질은 사람이며, 고객의 삶의 중요한 순간을 함께하는 인간 중심 서비스가 가장 중요한 경쟁력"이라고 강조했다.

웅진프리드라이프는 이러한 비전 실현을 위해 사업 다각화에도 속도를 내고 있다. 웅진 브랜드를 적용한 신규 상조 상품 '웅진프리드 시리즈'를 출시했으며, 보테가마지오, 그랜드힐컨벤션 등 프리미엄 웨딩홀 사업 진출, 전국 장례식장 운영 확대, 장례지도사 교육원 개원, 전세선 크루즈 상품 출시 등을 통해 고객 생애 전반을 아우르는 라이프케어 서비스 포트폴리오를 구축하고 있다.

한편 이날 시상식에서는 영업 개인·조직·의전지도사·쉴낙원 등 총 4개 부문에 대한 시상이 진행됐다. 영남사업단 소속 황춘미 LP는 4년 연속 영업 부문 그랜드챔피언에 올랐다. 조직 부문에서는 경기중부사업단이 '베스트 사업단 최우수상'을 수상했으며 직영 장례식장 쉴낙원 부문 그랑프리는 쉴낙원 인천 장례식장 장정만 원장이,의전 부문에서는 이향숙 지도사가 마스터의전지도사 1위에 올랐다.

stpoemseok@newspim.com