웅진프리드라이프, 쉴낙원 서울제중 장례식장 오픈...서울 첫 직영점

편의시설 마련…지역 주민에 할인 혜택도
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 웅진프리드라이프는 서울 구로구 새말로에 프리미엄 장례식장 '쉴낙원 서울제중 장례식장'을 개장했다고 4일 밝혔다.
쉴낙원 서울제중 장례식장은 서울 내 첫 직영점이다. 서울제중점은 연면적 289평(965㎡)으로, 최대 100여 명을 수용할 수 있는 63평(210㎡) 규모의 특 3호실을 포함해 총 6개의 빈소를 갖췄다. 용품 전시실, 휴게공간, 영결식장, 참관실 등 편의시설도 함께 마련됐다.
이번 지점은 구로역 인근에 위치해 접근성이 높다. 웅진프리드라이프는 지역 주민을 위한 빈소 및 사전상담 할인 혜택을 제공한다는 방침이다.
쉴낙원은 웅진프리드라이프가 고객에게 차별화된 장례 서비스 경험을 제공하기 위해 2018년 선보인 국내 최초 전문 장례식장 브랜드다. '쉴낙원'이라는 명칭은 휴식을 의미하는 '쉼(休)'과 아름답고 영원한 안식처를 뜻하는 '낙원(Paradise)'의 의미를 담고 있다.
웅진프리드라이프는 현재 ▲김포 ▲인천 ▲경기(용인) ▲세종 ▲오산동탄 ▲홍천 ▲남대전 ▲갈마성심 ▲당진 ▲일산 ▲파주운정 ▲논산 ▲포항 ▲부산 ▲양산 ▲서울제중 등 총 16개 지점을 운영하고 있다.
웅진프리드라이프 관계자는 "서울 내 첫 직영 장례식장인 쉴낙원 서울제중 지점이 지역 주민들에게 프리미엄 장례 서비스를 제공하는 거점이 될 것"이라며 "앞으로도 전국 주요 지역에 쉴낙원을 지속적으로 확대해 고객들이 어디서나 최상의 장례 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com