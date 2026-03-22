전세난에 지친 무주택자 '생존 매수' 선택…1년 만에 2배 '껑충'

올해 1~2월 서울 무주택자 매수 1만2481건…전년 대비 81% 증가

임대차 불안에 매매 전환 가속…무주택자 선택지 '축소'

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 올해 들어 서울 주택시장에서는 무주택자의 매수세가 뚜렷하게 확대되는 양상을 보이고 있다. 전세·월세 물량 감소로 임대차 시장에 머무르기 어려워지면서, 주거 안정을 위해 매매로 전환하려는 수요가 늘어난 것으로 분석된다.

대출 규제 강화로 시세차익을 노린 투자 수요는 위축된 반면, 거주 목적 매수 흐름은 지속되는 모습이다. 여기에 전·월세 가격 상승 압력과 정부의 1주택자 보호 기조가 맞물리면서, 무주택자의 '생존 매수'는 당분간 이어질 것으로 전망된다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 올해 1~2월 서울 무주택자 매수 1만2481건…전년 대비 81% 증가

22일 업계에 따르면 전세난과 월세 부담 확대 속에서 무주택자들이 주거 안정을 위해 매매시장에 진입하고 있으며, 이러한 흐름은 당분간 지속될 것으로 관측된다.

최근 서울 부동산 시장은 매매와 임대차 간 온도차가 뚜렷해지고 있다. 매매 매물은 쌓이고 있지만 전세와 월세 물건은 줄어들면서 임차 수요가 원하는 주택을 구하기 어려운 상황이 이어지고 있다. 이에 따라 전세에서 월세로의 전환이 가속화되고, 월세 부담 역시 빠르게 커지면서 무주택자들의 주거 불안이 확대되고 있다.

이 같은 환경 속에서 무주택자들의 매수 전환이 본격화되고 있다. 실제 올해 1~2월 서울 무주택자 주택 매수건수는 1만2481건으로 전년 동기(6900건) 대비 80.9% 증가한 것으로 나타났다.

지역별로 보면 강서구와 송파구는 같은 기간 각각 858건의 매수 신고가 접수되며 서울 내 생애 첫 매수 공동 1위 지역에 올랐다. ▲구로구(163.4%) ▲동작구(161.1%) ▲은평구(160.6%) 등은 전년 대비 매수 건수가 160% 이상 급증하며 외곽 지역을 중심으로 한 '실속형 매수' 흐름도 두드러졌다.

특히 서울 25개구 중 13곳에서 전년 대비 매수 건수가 2배 이상 증가한 것으로 나타났다. 이는 단순한 거래 증가를 넘어 기존 임대차 수요자들이 매매시장으로 이동하면서 무주택자의 시장 진입이 빠르게 확대되고 있음을 보여주는 방증이다.

전월세 시장의 구조적 불안과 집값 상승에 대한 불안이 주요 요인으로 꼽힌다. 전세 물건 감소와 월세화 심화, 입주 물량 축소 등이 복합적으로 작용하면서 임대차 시장의 선택지가 좁아졌고, 정부가 1월 내놓은 공급대책에 대한 불확실성까지 더해지면서 수요자들의 불안 심리가 한층 커지고 있는 것으로 풀이된다.

특히 과거 저금리 시기에 나타났던 '영끌' 매수와 달리 최근에는 실거주 목적이 뚜렷한 수요가 중심이라는 점에서 시장 성격도 달라지고 있다.

◆ 임대차 불안에 매매 전환 가속…무주택자 선택지 '축소'

시장에서는 이러한 무주택자 중심의 매수 흐름이 당분간 이어질 것이란 전망이 나온다. 임대차 시장의 공급 부족과 가격 상승 압력이 지속되는 만큼 실수요 이동이 지속될 수밖에 없어서다.

특히 정부가 실거주 1주택자 보호 기조 아래 세제 부담을 완화하는 대신 다주택자에 대한 규제를 유지하며 매물 출회를 유도하고 있는 점도 영향을 미칠 것으로 보인다. 매매 물량은 늘고 있지만, 정작 실거주 수요가 집중되는 임대차 시장은 여전히 공급이 부족한 구조가 유지되면서 무주택자의 선택지가 제한된 상황이다.

전세 제도의 구조적 축소와 월세 중심 시장으로의 전환 역시 중요한 요인으로 꼽힌다. 임차인의 월 부담이 커질수록 장기적으로는 매매가 더 합리적인 선택으로 인식될 가능성이 높아지기 때문이다.

일각에선 임대차 시장 불안과 주거비 상승이 맞물리면서 무주택자의 매수 전환 흐름은 단기적인 현상이 아니라 일정 기간 지속되는 구조적 변화로 이어질 수 있다는 목소리도 나온다.

업계 관계자는 "전세 물건이 줄고 월세 부담이 커질수록 무주택자 입장에서는 임대차 시장에 머무르기보다 매매로 눈을 돌릴 수밖에 없는 상황"이라며 "지금과 같은 임대차 시장 불안이 이어진다면 생존형 매수 흐름은 당분간 계속될 것"이라고 말했다.

min72@newspim.com