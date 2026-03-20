박완수 경남지사, 산청 산불지서 나무심기…산림 복구·산불 예방 강조

209억 투입, 1766ha에 337만 그루

기후위기 대응형 경제림 조성 목표

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 박완수 지사가 20일 산청군 시천면 산불피해 현장에서 열린 '2026년 봄철 나무심기 행사'에 참석해 훼손된 산림 복구와 산불 예방의 중요성을 강조했다고 밝혔다.

박완수 경남지사(왼쪽)가 20일 산청군 시천면 산불피해지에서 열린 '2026년 봄철 나무심기 행사'에서 편백나무을 심고 있다.[사진=경남도] 2026.03.20

이번 행사는 식목일을 앞두고 마련된 것으로, 지난해 대형 산불로 피해를 입은 산청지역 산림을 복원하고 도내 나무심기 분위기를 확산하기 위해 추진됐다.

박 지사는 이날 편백나무 묘목을 직접 심으며 "산을 가꾼다는 것은 우리의 희망과 미래를 가꾸는 일"이라며 "오늘 심는 나무 한 그루가 미래의 안전과 생명을 지키는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

그러면서 "지난해 산불과 집중호우로 산사태 위험이 컸던 만큼, 지금이야말로 산림을 체계적으로 관리해야 할 때"라며 "도민 한 사람 한 사람이 산불 예방에 적극 나서 달라"고 당부했다.

도는 올해 총 209억 원을 투입해 1766ha 규모 산림에 편백과 낙엽송 등 337만 그루를 심을 계획이다. 이는 단순한 경관 복구를 넘어, 기후위기에 대응하는 탄소 흡수원 확보와 재해 대응형 경제림 조성을 목표로 하고 있다.

이날 행사에는 박완수 도지사를 비롯해 이승화 산청군수, 신종철 도의원, 조균환 산청군의회 부의장, 산림 관계자와 주민 등 400여 명이 참석해 범도민적 나무 심기 분위기를 확산하는 데 힘을 보탰다.

박 지사는 "경남의 산이 건강해야 도민의 삶도 안전하다"며 "도민이 체감할 수 있는 산림복지와 녹색 환경 조성에 도정 역량을 집중하겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com