울산시, 울산웨일즈 마스코트 '오르카' 선정…도시 브랜드 강화

범고래와 야구 이미지 결합 평가

울산웨일즈 마스코트 공식 지정

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 제16회 공공디자인 공모전에서 울산웨일즈 대표 마스코트 '집요한 승부사 오르카'를 대상으로 선정했다고 20일 밝혔다.

울산웨일즈 프로야구단 마스코트 대상작 오르카[사진=울산시] 2026.03.20

이번 공모전은 전국 최초 시민 프로야구단 울산웨일즈 창단을 계기로 도시 상징성과 구단 이미지를 결합한 마스코트를 개발해 구단 홍보와 도시 브랜드 가치를 높이기 위해 1월26일부터 3월4일까지 진행됐다.

전국에서 185점이 출품됐으며 공공디자인 전문가 심사에서 작품성·독창성·활용성·대중성을 평가해 대상1점·최우수상1점·우수상1점·장려상1점·특선3점·입선3점 등 총10점을 뽑았다.

대상작 '오르카'는 범고래와 야구 역동 이미지를 결합해 상징성과 활용성을 조화롭게 구현했다는 평가를 받았다. 공격·수비 동작과 응원 표현 등 다양한 응용이 가능해 구단 마스코트 활용도가 높다.

심사위원들은 출품작 수준이 전반적으로 높았으며 '오르카'는 범고래 강인함을 부드럽고 귀여운 이미지로 표현해 대중 친근감을 줬다고 밝혔다.

이 작품은 울산웨일즈 공식 마스코트로 지정돼 구단 홍보물·기념품·공공시설 안내판·조형물·영상 콘텐츠에 적용된다.

울산시 관계자는 "웨일즈 마스코트는 시민구단 상징을 넘어 도시 스포츠 브랜드 자산"이라며 구단 운영과 도시 홍보에 적극 활용하겠다고 말했다.

시상은 울산시장상과 함께 대상 1000만 원 등 총 1500만 원 상금이 수여되며 KBO 퓨처스리그 개막전과 연계해 20일 울산시 누리집에 발표된다.

psj9449@newspim.com