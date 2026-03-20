네이버 D2SF, 상반기 캠퍼스 기술 창업 공모전 개최

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버 D2SF가 '제 18회 캠퍼스 기술창업 공모전'을 개최한다고 20일 밝혔다.

캠퍼스 기술창업 공모전은 실력 있는 대학(원)생 기술창업팀을 조기에 발굴해, 기술과 제품 개발부터 사업 성장까지 실질적인 성장을 돕는 맞춤형 지원 프로그램이다. 최근 바이브 코딩의 등장으로 제품 개발의 기술 장벽이 크게 낮아지면서, 누구나 빠르게 제품을 만들고 창업에 도전할 수 있는 환경이 마련됐다. 이에, 자유롭게 실험하고 제품 개발에 몰입할 수 있는 환경을 제공해 유망한 학생 창업가들이 한 단계 더 빠르게 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.

네이버 D2SF 상반기 캠퍼스 공모전 [사진=네이버]

네이버 D2SF는 2016년부터 캠퍼스 기술창업 공모전을 운영하며, 지금까지 총 56팀을 발굴해 인큐베이팅했다. 이 중 플라스크, 포자랩스, 비닷두, 제제듀, 펫페오톡, 오드아이, 무빈 등 8개 팀은 네이버 D2SF의 직접 투자를 유치했다. 또한, 지난 하반기 캠퍼스 기술창업 공모전에서 선발한 4개 팀도 2026년 1월부터 D2SF강남 사옥에 입주해 인큐베이팅을 진행 중이다.

이번 공모전은 대학(원)생 창업팀이라면 법인 설립 여부, 기술 개발 단계, 팀 규모와 관계없이 누구나 지원 가능하다. 서류 접수는 5월 10일까지 D2SF 홈페이지를 통해 진행된다. 이후 6월 팀별 인터뷰를 거쳐 6월 23일 최종 선정팀을 발표할 예정이다.

최종 선정팀은 7월부터 12월까지 6개월간 인큐베이팅 프로그램에 참여하게 된다. 이들은 ▲지분 희석 없는 기술 개발 자금 1000만원 ▲GPU 및 클라우드 지원 500만 원 ▲D2SF강남 및 네이버 사옥 입주 공간 ▲네이버 D2SF 및 네이버 기술 리더 피드백 ▲D2SF 선배 창업가 피드백 등 제품 개발과 사업 성장에 집중할 수 있는 실질적인 지원을 받게 된다. 우수팀에는 네이버 D2SF의 직접 투자 및 협업 검토 기회도 연계할 계획이다.

양상환 네이버 D2SF 센터장은 "AI 발전에 따라 이제는 적은 인원으로도 빠르게 제품을 만들고 실험할 수 있는 시대가 열렸다"며, "이럴 때일수록 문제를 깊이 파고들며 빠르게 실행하고 검증하는 학생 창업가의 강점이 더욱 중요해지고 있다"고 말했다. 이어 "네이버 D2SF는 유망한 학생 창업팀이 시행착오를 거듭하며 진짜 성장에 몰입할 수 있도록 자금, 공간, 기술 피드백, 네트워크까지 아우르는 지원을 이어가겠다"고 전했다.

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