동해경찰서, 개학철 등굣길 어린이 교통안전 캠페인

"보행 3원칙·PM 운행금지·안전띠 착용 생활화해야"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해경찰서는 20일 오전 동해중앙초등학교 앞에서 개학철 어린이 교통사고 예방을 위한 민·관·경 합동 등굣길 교통안전 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 동해경찰서 주관으로 동해시청, 동해교육지원청, 모범운전자회, 중앙초등학교 등 유관기관·단체 약 40여명이 참여한 가운데, 어린이 보호구역을 통행하는 학생과 학부모를 대상으로 교통안전 의식을 높이기 위해 마련됐다.

개학철 등굣길 어린이 교통안전 캠페인.[사진=동해경찰서] 2026.03.20 onemoregive@newspim.com

경찰과 참여자들은 최근 학생들 사이에서 유행하는 픽시자전거와 개인형 이동장치(PM) 운전의 위험성을 알리며 도로에서의 운행 금지를 안내했다.

또 '보행 3원칙 준수(서다·보다·건너다)'와 차량 탑승 시 '안전띠 착용' 등 어린이 교통안전 수칙을 집중 홍보하고, 학생들에게 학용품 세트와 포스터 등 교통안전 홍보물을 배부했다.

운전자를 대상으로는 어린이보호구역 내에서의 교통법규 준수 중요성을 강조하며, 특히 신호 및 규정속도 준수, 횡단보도 앞 일시정지, 전 좌석 안전띠 착용 생활화를 당부하는 등 어린이 교통사고 예방을 위한 홍보 활동을 펼쳤다.

서경민 동해경찰서장은 "어린이 교통사고 예방을 위해 앞으로도 정기적으로 등굣길 교통안전 캠페인을 이어갈 예정"이라며 "어린이보호구역 내 교통법규 위반행위에 대해서도 지속적인 단속을 실시해 안전한 통학로를 만들겠다"고 말했다.

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