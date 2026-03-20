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뉴욕증시, 고유가·연준 매파 기조에 하락…다우 0.44%↓

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 19일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 이란 전쟁에 따른 유가 급등과 전날 발표된 미 연방준비제도(Fed)의 통화정책 회의 결과가 투자 심리를 강하게 압박하며 지수를 끌어내렸다. 시장은 전쟁의 물리적 승패보다 그로 인해 초래된 에너지 공급망 마비와 인플레이션 재점화 가능성에 더 큰 공포를 느끼는 모습이다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 203.72포인트(0.44%) 내린 4만6021.43을 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 18.21포인트(0.27%) 밀린 6606.49에 마쳤으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 61.73포인트(0.28%) 하락한 2만2090.69로 집계됐다.

지정학적 리스크가 경제적 재앙으로 번질 수 있다는 분석이 시장의 비관론을 뒷받침했다. 바이탈 날리지의 아담 크리사풀리 설립자는 "모든 상황의 핵심적인 딜레마는 여전히 동일하다며 미국과 이스라엘이 전통적인 의미의 전쟁에서는 승리했지만 지상군 투입 없이는 호르무즈 해협을 다시 개방할 수 있는 군사적 해결책이 보이지 않는다"고 진단했다.

크리사풀리는 이어 "결과적으로 일종의 외교적 합의 없이는 해당 수로가 정상화될 가능성이 낮음을 의미하는데, 현재로서는 그러한 합의를 이끌어내기 위한 노력이 거의 보이지 않는 상황"이라고 분석했다. 이는 호르무즈 해협 봉쇄가 예상보다 훨씬 길어질 수 있으며, 그에 따른 유가 상방 압력이 구조적으로 고착화될 수 있다는 시장의 우려와 궤를 같이한다.

뉴욕증권거래소 플로어 [사진=블룸버그]

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 울리케 호프만-부르카르디 역시 신중한 견해를 내놨다. 그는 "호르무즈 해협에서 피해가 적은 결과가 도출될 가능성은 여전히 남아 있지만 최근 발생한 사건들이 그러한 낙관적인 경로를 좁혔으며 지속적인 변동성에 대한 위험을 높였다"고 진단했다. 전문가들은 이란의 에너지 인프라 타격 능력이 확인되면서 글로벌 에너지 가격의 하방 지지선이 한층 높아졌다고 보고 있다.

투자자들은 연준이 전날 올해 개인소비지출(PCE) 물가지수를 2.7%로 상향 조정하고 제롬 파월 의장이 에너지 쇼크를 공식 언급한 점 역시 우려했다. 

특징주를 보면 유가 급등의 수혜를 입은 에너지 기업들이 시장의 하락세 속에서도 강세를 보였다. APA는 3.96% 상승했고, SLB와 베이커 휴스는 각각 5.52%, 5.62% 상승하며 유전 서비스 및 탐사 분야의 실적 개선 기대감을 반영했다.

IT 서비스 기업인 액센추어는 2분기 실적이 월가의 기대치를 상회하면서 4.30% 올랐다. 반면 전기차 기업 테슬라는 테슬라의 완전자율주행(FSD) 시스템에 대한 조사가 시작된다는 보도가 나오면서 3.18% 하락했다. 자율주행 기술에 대한 당국의 규제 리스크가 부각되며 투자자들의 매도세가 이어진 결과다.

전날 어닝 서프라이즈를 기록했던 마이크론 테크놀로지는 이날 3.78% 하락했다. 기대 이상의 실적과 가이던스를 발표했음에도 불구하고, 이미 주가에 선반영되었다는 인식과 함께 향후 반도체 수요 피크 아웃에 대한 우려 등 투자자들의 더 높은 기대치를 충족하지 못한 데 따른 차익 실현 매물이 쏟아진 것으로 풀이된다.

시장의 공포감을 나타내는 지표는 여전히 높은 수준을 유지했다. 월가의 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 3.79% 내린 24.14를 나타냈으나, 여전히 심리적 저항선인 20을 훌쩍 넘기며 시장의 불안정한 기류를 대변했다.

mj72284@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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