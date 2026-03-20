전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.20 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

트럼프, 日총리 면전 '진주만' 돌발 발언… "동맹도 예외 없다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"기습은 일본 전문 아니냐" 뼈 있는 농담에 얼어붙은 백악관 회담장
다카이치의 '밀착 구애'에도 냉혹한 선 긋기… 트럼프식 '기선 제압'

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국과 이스라엘의 전격적인 이란 공습으로 중동 정세가 요동치는 가운데, 백악관에서 열린 미·일 정상회담이 예상치 못한 발언 하나로 외교가를 술렁이게 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 가지는 자리에서 일본의 '진주만 공습'을 직접 언급한 것이다. 겉보기엔 농담처럼 들렸지만, 동맹을 상대로 협상력을 높이려는 트럼프 특유의 기선잡기식 '거래형 외교' 본색이 고스란히 드러났다는 평가다.

◆ "기습은 일본이 전문 아니냐"

발언은 회담 말미 일본 기자의 질문에서 비롯됐다. 이란 공습과 관련해 "왜 아시아 등 동맹국에 사전 통보가 없었느냐"는 물음에 트럼프 대통령은 "너무 많은 신호를 주고 싶지 않았고, 기습 효과를 위해 누구에게도 말하지 않았다"고 답했다. 그러곤 옆에 앉은 다카이치 총리를 향해 "기습(Surprise)에 대해 일본보다 더 잘 아는 곳이 어디 있겠느냐. 왜 그때(진주만 공습)는 나에게 미리 말 안 했느냐?"라며 웃으며 반문했다. 회담장은 잠시 어색한 정적에 휩싸였고, '우익의 여제'로 불리는 다카이치 총리도 당황한 표정을 감추지 못했다.

◆ 미·일 동맹의 '성역'을 깨다

뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론은 이번 발언을 단순한 실언으로 보지 않는다. 전후 미·일 관계에서 '진주만'은 극도로 예민한 상징으로, 역대 대통령들이 외교적 결례를 고려해 언급을 피했던 주제다. 2016년 당시 버락 오바마 대통령과 아베 신조 총리가 진주만에서 화해의 의미로 헌화하며 '적에서 동맹으로'의 가치를 강조했던 장면은 그만큼 상징적이었다.

트럼프 대통령은 미·일 관계의 '금기'를 단숨에 깨뜨리며, 일본을 상대로 확실한 기선 제압에 나섰다는 해석이 나온다. 과거의 미안함보다는 현재 미국의 이익이 우선이라는 점을 분명히 한 것이다. 이는 "동맹이라 해도 미국의 국익이 우선"이라는 메시지로 읽힌다. 특히 이번 이란 공습처럼 동맹국을 배제하고 전략적 결정을 내리는 흐름이 강화될 경우, 한국과 일본도 향후 주요 안보 사안에서 '사후 통보' 대상이 될 수 있다는 우려가 제기된다.

◆ 다카이치의 '친 트럼프' 행보

다카이치 총리는 이번 방미 동안 트럼프 대통령과의 '특별한 친분'을 부각하려 했다. 백악관 도착 직후 트럼프 대통령에게 포옹하며 반가움을 표시했고, 회담 중에는 "세계 평화를 가져올 유일한 리더"라고 치켜세우며 '도널드'라는 이름을 직접 불렀다.

하지만 트럼프 대통령은 바로 그 순간 '진주만'을 언급하며 일본의 기세를 단숨에 꺾어 놓았다. 다카이치 총리가 아무리 밀착 행보를 보여도, 결국 판을 짜고 주도하는 것은 미국이라는 사실을 뼈아프게 상기시킨 셈이다.

◆ "실리 외교 파고에 대비하라"

미국 브루킹스연구소 아시아정책연구센터 미레야 솔리스 소장은 NYT에 "트럼프 대통령의 전임자들은 미·일 간 깊은 화해 과정을 존중해 일본 지도자들 앞에서 진주만 문제를 장황하게 언급하지 않았다"고 지적했다. 그는 "이번 발언은 매우 이례적이며 충격적이었다"며 "이번 회담의 목적은 미·일이 공유하는 비전과 연대를 강조하는 것이지, 과거의 분열과 전쟁의 기억을 되살리는 데 있지 않았다"고 말했다.

결국 트럼프 대통령의 일성은 동맹 간 신뢰를 확인하기보다는 미국의 실리적 우위를 재차 천명한 것으로 해석된다. 한국 역시 이러한 '거래형 외교'의 파동 속에서 냉철한 전략 대응이 필요하다는 지적이 나온다.

미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌오피스에서 2026년 3월 19일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 전한길 주장 "악질적" [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 19일 한국사 강사 출신의 보수 유튜버인 전한길씨가 이 대통령이 해외 비자금을 조성하고 군사 정보를 유출했다고 주장한 것을 두고 "정말 한심하고 악질적인 마타도어"라며 "엄중하게 단죄해야 할 일"이라고 비판했다. 이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 가짜뉴스 수사를 촉구하는 한준호 더불어민주당 의원의 글을 공유하면서 이같이 말했다. 이재명 대통령이 19일 청와대에서 28차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대] 한 의원은 "이 대통령을 겨냥한 악의적 가짜뉴스가 도를 넘었다"며 "전 안기부 공작관이라는 최씨와 전한길씨, 그냥 넘어가지 않겠다"고 경고했다. 한 의원은 이어 "수사기관은 즉시 확인해달라"며 "저도 할 수 있는 모든 조치를 취하겠다"고 밝혔다. 전씨는 자신의 유튜브 채널에서 이 대통령이 비자금을 조성하고 국가기밀은 군사정보를 유출했다는 주장을 폈다. the13ook@newspim.com 2026-03-19 19:53
사진
"장경태 준강제추행 혐의 송치해야" [서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 경찰 수사심의위원회가 더불어민주당 장경태 의원을 준강제추행 혐의로 검찰에 송치해야한다는 결론을 내렸다. 19일 연합뉴스 등에 따르면 서울경찰청 수사심의위는 이날 장 의원의 준강제추행 혐의에 대해서는 '송치' 의견을, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(비밀준수), 이른바 2차 가해 혐의에 대해서는 '보완수사 후 송치' 의견을 냈다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 경찰이 성추행 혐의를 받고 있는 장경태 더불어민주당 의원 사건에 대해 수사심의위원회(수사심의위)를 연다. 사진은 장 의원이 지난해 12월 2일 오전 서울경찰청 민원실에서 자신을 성추행 의혹으로 고발한 고소인을 무고 혐의 등으로 맞고소한 후 취재진의 질문에 답하는 모습 2025.12.02 yooksa@newspim.com 서울경찰청은 이날 오후 3시부터 장 의원 사건에 대한 수사심의위를 열었고 약 4시간 만인 오후 7시께 종료됐다. 이날 수사심의위는 오후 3시부터 서울청 여성청소년범죄수사계 수사팀과 장 의원, 고소인의 변호인인 이보라 변호사를 별도 분리해 각각 면담하는 방식으로 진행됐다. 각각 30분씩 진술한 뒤 심의위 요청에 따라 추가 질의응답이 이어졌다. 장 의원은 이날 수사심의위가 끝나고 서울경찰청에서 취재진과 만나 "혐의가 없으니 인정될 게 없다. 증거도 없다"며 "대질조사든 거짓말 탐지기든 할 수 있으면 다 할 것"이라고 말했다. 장 의원은 2023년 10월 여의도의 한 식당에서 국회 보좌진들과 술자리 중 한 여성 비서관을 성추행한 혐의(준강제추행)와, 논란이 불거진 뒤 피해자 신원을 노출하는 등 2차 가해를 한 혐의로 수사를 받고 있다. hyeng0@newspim.com 2026-03-19 21:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동