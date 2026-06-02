하나증권, 국내주식 투자자 대상 '매일 하나데이 이벤트' 진행

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국내주식 1주 이상 매수 시 자동으로 경품 응모 기회 제공

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 오는 30일까지 국내주식 투자 고객 대상 '매일 하나데이 이벤트'를 실시한다고 2일 밝혔다.

하나증권에 따르면 이번 이벤트는 국내주식을 1주 이상 매수한 고객이라면 누구나 참여할 수 있는 참여형 이벤트다.국내주식을 매수하면 다음 영업일 기준으로 경품 응모 기회가 자동 제공되며, 이벤트 기간 매일 1회 참여 가능하다. 이벤트 신청 후 하나증권에서 국내주식을 처음 매수한 고객에게는 응모권 3장이 추가로 제공된다.

[사진=하나증권]

이벤트는 선착순 3만명을 대상으로 진행된다. 별도의 투자 금액 제한 없이 참여할 수 있어 소액 투자자도 부담 없이 이용 가능하며, 당첨 결과는 참여 직후 바로 확인할 수 있다. 경품은 삼텐바이미 43인치를 비롯해 국내주식 매수쿠폰 5000원권, 3000원권, 1000원권 등으로 구성됐다.

다만 상장지수펀드(ETF) 및 소수점 거래는 이벤트 대상에서 제외되며, 이벤트 기간 중 응모 누적 건수가 3만건에 도달할 경우 조기 종료될 수 있다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 하나증권 모바일트레이딩시스템(MTS) '원큐프로'를 통해 확인할 수 있다.

조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "부담 없이 참여하면서 국내주식 투자를 보다 쉽게 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 손님들이 자연스럽게 투자에 관심을 가질 수 있는 다양한 이벤트와 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com