효성, 우즈베키스탄 독립유공자 후손 지원

AI 핵심 요약beta
- 효성은 1일 우즈베키스탄 독립유공자 후손 지원 위해 굿네이버스에 기부금 전달했다고 2일 밝혔다
- 지원 대상은 우즈베키스탄 독립유공자 후손 및 무국적 고려인 13가구 33명이다
- 양측은 맞춤형 지원으로 주거환경 개선을 돕고 효성은 호국보훈 사회공헌을 이어가고 있다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 효성은 지난 1일 우즈베키스탄에 거주하는 독립유공자 후손 지원을 위해 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부금을 전달했다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 6월 호국보훈의 달을 맞아 나라를 위해 헌신한 독립유공자 선열과 그 후손들에 감사와 예우의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 지원 대상은 우즈베키스탄에 거주 중인 독립유공자 후손 및 무국적 고려인 13가구, 총 33명이다.
효성과 굿네이버스는 현지 실태조사를 바탕으로 각 가구의 생활 여건과 필요 사항을 파악해 맞춤형 지원을 실시할 예정이다. 이를 통해 독립유공자 후손들이 보다 안정적이고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 도울 계획이다.
효성은 국가유공자 및 보훈 가족을 초청해 나들이를 진행하고, 임직원들이 정기적으로 현충원을 방문해 묘역 정화 활동을 펼치는 등 호국보훈 관련 사회공헌활동을 꾸준히 이어가고 있다.
tack@newspim.com