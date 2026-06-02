나노캠텍, 임시주총서 'LSK아이로봇' 사명 변경 가결

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생성형 AI·컴퓨터비전 중심 사업 재편

원터치에이아이 최대주주 확보

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나노캠텍은 임시주주총회에서 사명을 'LSK아이로봇'으로 변경하는 정관 일부 변경 안건이 가결됐다고 2일 밝혔다. 변경된 사명은 향후 변경상장 절차를 거쳐 적용될 예정이다.

회사는 이번 사명 변경이 AI 기반 소프트웨어 및 로봇 비전 분야 중심의 사업 확대 전략을 반영한 조치라고 밝혔다. 기존 소재 사업 경쟁력을 유지하는 동시에 AI 응용 소프트웨어·컴퓨터비전·생성형 AI 기반 신규 사업 확대를 추진한다.

나노캠텍은 최근 AI 응용 소프트웨어 개발 기업 원터치에이아이(Onetouch AI) 지분을 인수해 최대주주 지위를 확보했다. 원터치에이아이는 최종원 중앙대학교 첨단영상대학원 교수를 중심으로 생성형 AI·컴퓨터비전·디지털 콘텐츠 AI 분야 연구개발을 수행하고 있다. 최 교수는 KAIST 전기전자공학 석사, 서울대학교 전기정보공학 박사, 삼성SDS 인공지능연구센터 책임연구원 출신이다.

나노캠텍 로고. [사진=나노캠텍]

최 교수는 중앙선거관리위원회 AI 콘텐츠 감별 자문위원, 방송미디어공학회 생성형 미디어와 보호 연구회 회장을 맡고 있다. 대검찰청 딥페이크 탐지 AI 플랫폼 개발, 국립중앙박물관 디지털 헤리티지 AI 플랫폼 구축, 식품의약품안전처 AI 플랫폼 개발 등 공공 분야 AI 프로젝트에 참여했으며, 현재 문화체육관광부·국가유산청·ETRI(한국전자통신연구원) 등과 함께 생성형 AI·디지털 복원·인터랙티브 콘텐츠 관련 국가 R&D 과제에도 참여 중이다. 최근에는 AWS와 협업해 에이전틱 로봇개(Agentic Robot Dog) 데모를 개발·시연했다.

나노캠텍은 비핵심 자산 정리를 통해 약 172억원 규모의 현금 유동성을 확보했으며, 확보 자금은 신규 사업 투자 재원 및 재무 안정성 강화에 활용할 계획이다.

회사 관계자는 "사명 변경을 계기로 AI 기반 영상·비전 인식 기술과 로봇 소프트웨어 중심의 사업 구조 재편을 본격화할 계획"이라며 "산업 자동화, AI 콘텐츠, 컴퓨터비전 분야 중심으로 신규 사업 확대를 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com