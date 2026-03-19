대광위 출범 7주년 세미나 개최… "초광역시대 국가균형성장 이끈다"

19일 광역교통 정책 세미나 열려

학계 및 교통 전문가 참석

정책 방향성·컨트롤타워 일원화 필요성 강조

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 교통 분야 주요 학계 전문가와 정부 관계자들이 한자리에 모여 대한민국의 균형 성장을 견인할 핵심 인프라로서 광역교통의 위상 강화를 논의했다.

국토교통부 로고. [사진=국토교통부]

19일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 위원회 출범 7주년을 맞아 '초광역시대, 대한민국 광역교통의 미래와 국가균형성장 전략'을 주제로 광역교통 정책 세미나를 개최했다고 밝혔다.

이날 토론은 유정훈 대한교통학회장이 좌장을 맡았다. ▲이창운 인프라경제연구원장 ▲정진혁 연세대학교 교수, 이규진 아주대학교 연구교수, 박재순 대광위 광역교통정책국장 등 광역교통과 관련한 학계와 교통분야 전문가들이 참석해 광역교통 정책의 미래에 대해 의견을 나눴다.

발제를 맡은 박준식 한국교통연구원 광역도시교통연구본부장은 '국가균형성장을 위한 초광역 시대 광역교통 정책'을 주제로 그간 광역교통의 성과와 한계를 제시하고 광역교통정책이 나아가야 할 방향을 발표했다.

5극3특 국가균형성장을 실현하는 핵심 인프라이며 초광역 경제권 확대와 생활권 확장에 대응해 일관된 정책 추진을 위해 광역교통 정책의 컨트롤타워를 대광위로 일원화하고, 조직의 정책범위 확대와 사업방식 다양화가 필요하다는 의견이 제시됐다.

이어진 토론에서 이 원장은 "만약 대광위가 없었다면 상당히 많은 교통난과 갈등이 방치되었을 것"이라며 프랑스 '그랑파리 익스프레스'의 대규모 광역철도 사업을 언급했다. 그는 "한국도 대광위 중심으로 지방권에 대규모 광역교통 인프라와 도시개발을 추진하면 지방권의 경쟁력 제고가 가능하다"고 말했다. 정 교수는 "5극 3특 국가균형성장을 위해서는 대광위가 주도해 도시개발과 광역교통 인프라 사업을 연계해야 한다"는 의견을 제시했다.

이 교수는 "광역교통은 단순한 이동수단이 아니라, 차량 통행을 줄이는 친환경 정책수단"이라며, "기후위기의 측면에서도 광역교통의 역할이 중요"하다고 강조했다. 유 원장은 "이제 광역교통 사업은 경제성 검토에서 벗어나 국가균형성장, 환경적 가치 등 다양한 공공가치를 추구해야 한다"고 언급했다.

김용석 대광위원장은 "광역교통은 더 이상 개별 지역의 과제가 아니라 국가 전체의 성장을 위한 과제"라며 "대광위가 중심이 되어 광역교통의 위상을 강화하고 국가균형성장을 견인할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com