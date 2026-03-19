에이스침대, K-BPI 침대 부문 1위...27년 연속

에이스침대공학연구소, 침대 산업 선도

친환경 사업장 구축 등 사회적 책임 실천

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대는 '2026 한국산업의 브랜드파워(Korea-Brand Power Index, K-BPI)' 조사에서 침대 부문 1위에 선정됐다고 19일 밝혔다.

한국산업의 브랜드파워는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 1999년 국내 최초로 개발한 브랜드 진단평가 모델로, 주요 산업을 대상으로 브랜드 인지도와 충성도를 지수화하여 평가한다.

에이스침대 로고. [사진=에이스침대]

에이스침대는 '침대=과학'이라는 브랜드 철학을 바탕으로 국내 침대 산업 발전에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다. 에이스침대공학연구소는 1991년 설립 이후 국내 침대 산업을 선도하며 국제공인시험기관으로써의 역할을 수행하고 있다.

소비자 안전을 위한 유해물질 관리 체계는 세계적인 수준이다. 연구소 내 라돈 측정실에서 매트리스의 라돈 농도를 상시 측정하며, 모든 제품은 한국표준협회 기준치를 초과하지 않도록 관리된다. 화학 실험실에서는 폼알데하이드 함유량과 방출량을 국제 기준에 따라 모니터링하고 있다.

에이스침대의 연구 능력은 국제적으로도 인정받고 있다. 2022년 독일 DRRR 역학 평가 합격, 2024년 네덜란드 IIS 화학 평가에서 최우수 시험기관으로 선정됐으며, 2025년 10월에는 한국인정기구(KOLAS)에서 화학 분야 인정 범위를 확대 승인받았다.

에이스침대는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 브랜드 경쟁력으로 내재화하고 있다. 친환경 스마트 사업장을 조성하고 태양광 발전 설비를 도입해 연간 7.62GWh(기가와트시)의 재생에너지를 생산할 예정이다. 이를 통해 연간 3617톤(t)의 탄소 배출 감축을 계획하고 있다.

소비자와의 상생에도 힘쓰고 있다. 에이스침대는 올해 전 제품 가격 동결을 결정하면서 4년간 동일한 가격을 유지할 예정이다. 또 매년 명절에 독거노인과 소년·소녀 가정을 대상으로 백미를 기부하며, 경기도 이천의 '에이스경로회관'을 통해 무료 급식과 여가 공간을 제공하고 있다. 이 밖에도 산불 복구 성금을 지원하는 등 다양한 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

에이스침대 관계자는 "27년 연속 침대 부문 1위 브랜드로 선정된 것은 고객의 성원 덕분"이라며 "수면의 질을 넘어서 사회 전반의 삶의 질을 높이기 위해 노력하겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com