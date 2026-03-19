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[일본 증시] 다시 '리스크 오프'...대폭 반락하며 전일 상승분 전부 반납

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 19일 닛케이주가는 큰 폭으로 반락하며 5만3000엔 선까지 밀렸다. 전일 대폭 상승하며 5만5000선을 회복했지만, 하루 만에 상승분을 모두 반납했다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 3.33%(1866.87엔) 하락한 5만3372.53엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 2.91%(108.01포인트) 오른 3,609.40포인트로 마감했다.

미국의 금리 인하 기대 약화와 원유 가격 상승으로 위험 회피 매물이 늘어나면서, 도쿄 시장에서는 반도체 관련주를 비롯한 광범위한 종목이 매도됐다.

이날 거래 시간 중 미국 나스닥100 지수 선물인 'E미니 나스닥100'을 비롯한 미국 주가지수 선물과 아시아 각국·지역의 주가지수가 전반적으로 하락한 점도 부담으로 작용했다. 닛케이주가는 점진적으로 하락하며 낙폭이 한때 2000엔을 넘기도 했다.

미국 연방준비제도이사회(연준)는 18일(현지시간)까지 열린 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 동결했다. 동시에 발표한 점도표에서는 2026년에 1차례 금리 인하 전망을 유지했지만, 금리 인하 시기가 2027년으로 미뤄질 가능성이 시장에서 의식됐다.

일본은행(BOJ)도 이날까지 열린 금융정책결정회의에서 금리를 동결했다. 회의 후 발표한 성명에서는 중동 정세 긴장으로 인한 원유 가격 상승이 "소비자물가 상승률의 플러스 폭을 확대하는 방향으로 작용할 것"이라고 지적했다. 이에 따라 4월 회의에서의 금리 인상 가능성이 경계되며 주가의 부담 요인으로 작용했다.

중동 정세를 둘러싸고는 이스라엘의 이란 가스전 공격과 이란의 보복이 이어졌다. 로이터통신은 미국 정부 관계자 등을 인용해 "미군이 대이란 작전의 향후 전개에 대비하는 가운데 트럼프 행정부가 중동 작전을 강화하기 위해 수천 명 규모의 병력 파견을 검토하고 있다"고 보도했다.

중동 정세 혼란으로 원유 선물 가격은 높은 수준에서 움직였고, 자원의 대부분을 수입에 의존하는 일본 기업의 수익을 압박할 것이라는 전망에 매도가 확산됐다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 8조5364억 엔, 거래량은 31억2932만 주였다. 하락 종목 수는 1541개로 전체의 96.9%를 차지해 사실상 전면 하락세였다. 상승은 40개, 보합은 9개였다. 33개 업종 모두 하락했다.

주요 종목 중에서는 어드밴테스트, 패스트리테일링, 소프트뱅크그룹(SBG)이 하락했다. 반면 베이커런트, 후루카와전기, 인펙스(INPEX)는 상승했다.

닛케이주가 3개월 추이 [자료=QUICK]

goldendog@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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