김회천 한수원 사장, 취임 첫날 고리원전 방문…"원전운영의 핵심은 안전"

"신뢰 받는 한수원 만들 것"
[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 김회천 한국수력원자력 신임 사장은 18일 "원전 운영의 첫걸음이자 핵심은 안전"이라며 "안전 운영을 통해 국민으로부터 신뢰 받는 한수원을 만들어 가겠다"고 제시했다.
김회천 사장은 이날 오후 취임식 직후 첫 현장행보로 고리원자력본부를 방문해 "고리원자력본부는 우리 대표 사업소로 의미가 깊어 첫 현장경영으로 선택했다"고 밝혔다.
김 사장은 고리원전에서 주요 현황을 보고 받고, 해체 작업 중인 고리 1호기와 계속운전을 위해 정비 중인 고리 2호기를 찾아 현장을 점검하며 직원들을 격려했다.
김 사장은 "원전 운영의 첫걸음이자 핵심은 '안전'으로, 안전운영을 통해 국민으로부터 신뢰받는 한수원을 만들어 가겠다"고 말했다.
이어 "앞으로도 주기적으로 현장의 안전을 점검하고 직원들의 의견을 경청해 경영에 반영하도록 최선을 다하겠다"며 의지를 표명했다.
더불어 김 사장은 "한수원이 국가 에너지 안보의 중심축이 될 수 있었던 것은 노사가 긴밀히 협력해 온 덕분"이라며 "노조의 목소리에 귀를 기울이고 소통해 신뢰의 노사 관계를 공고히 할 것"이라고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com