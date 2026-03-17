현대건설, 5277억 규모 한수원 포천양수발전소 건설사업 낙찰

올해 3월 착공…2033년 12월 준공

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 한국수력원자력이 포천양수발전소 토건 공사 낙찰자로 선정됐다.

한수원이 포천양수발전소 1,2호기 토건 공사 시공사 선정 입찰에서 현대건설공동수급체 낙찰자로 선정됐다고 17일 밝혔다.

낙찰가는 약 5277억원 규모다. 이번 낙찰자 선정에 따라 포천양수발전소 1,2호기는 3월 공사에 착공해서 2033년 12월 준공할 예정이다.

한국수력원자력 포천양수발전소 조감도 [사진=한국수력원자력] 2026.03.17 gkdud9387@newspim.com

입찰에는 입찰자의 공사 수행능력, 시공계획 및 입찰가격 등을 종합 심사해 합산 점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 '종합심사낙찰제'를 적용했다.

특히 이번 입찰에서는 안전관리 심사항목 배점을 대폭 상향해 최적의 안전관리와 기술 능력을 보유한 업체를 낙찰자로 선정했다.

공사 시작 이후부터는 협력업체 및 건설 인력이 유입되고, 건설 및 가동 기간 동안 발전소 주변 지역주민 지원사업이 시행됨에 따라 지역 경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.

한수원은 "포천양수발전소 1,2호기 건설은 영동, 홍천에 이은 한수원의 세 번째 양수발전소 건설사업"이라며 "안전을 최우선하는 청청에너지 선도기업으로서 전력수급 안정성 확보와 지역 경제 발전에 기여할 것"이라고 밝혔다.

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