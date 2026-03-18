한수원 김회천 사장 취임…"세계 원전 산업계서 우뚝 설 것"

"안전성 확보 필수 가치…철저히 준비"

"대형원전·SMR 투트랙으로 시장 선점"

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 김회천 한국수력원자력 신임 사장은 18일 취임일성으로 "승풍파랑(乘風破浪)의 정신으로 함께 나아가 세계 원자력발전 산업계에서 우뚝서자"고 제시했다.

김회천 사장은 이날 오전 한수원 경주 본사에서 열린 취임식에서 이 같이 언급했다.

김 사장은 특히 대한민국 에너지 산업의 미래를 위해 추진해야 할 방향으로 ▲차질 없는 신규 원전 건설 추진 ▲방사성폐기물 관리와 사회적 수용성 확보 ▲원전 해체 안전성 및 기술력 강화로 신규 세계시장 선도 ▲해외 사업 수주와 글로벌 경쟁력 강화 등을 제시했다.

김회천 한국수력원자력 신임 사장이 18일 오전 한수원 본사에서 열린 취임식에서 향후 경영방향을 제시하고 있다. [사진=한국수력원자력] 2026.03.18 dream@newspim.com

그는 "안전성 확보는 한수원 존립의 필수적인 가치"라며 "설비의 돌발상황에 대비한 철저한 준비하고, 속도감 있고 안전한 건설을 당부한다"고 덧붙였다.

이어 "지역과의 상생을 원칙으로 방사성폐기물 관리에 전문성을 강화할 것"이라며 "신규 양수발전소의 적기 건설, 노후 수력과 양수발전소의 현대화가 필요하다"고 제시했다.

해외 사업과 관련해서는 "대형원전과 SMR을 투트랙으로 원전시장 선점 전략을 수립해 해외 원전 시장을 공략하고자 한다"며 "이미 수주한 해외 사업을 성공적으로 추진하고, 새로운 시장 개척을 위해 수요국 맞춤형 수주 활동을 할 것"이라고 강조했다.

더불어 "지역사회와는 진정성을 바탕으로 겸손과 섬김의 경청을 통해 신뢰를 쌓겠다"면서 "노사 간 상시 소통채널과 직원 참여제도를 활성화해 경영에 반영하겠다"고 약속했다.

gkdud9387@newspim.com