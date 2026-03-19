성안머티리얼스 "매출 총이익 75.6% 증가"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전자소재 전문기업 성안머티리얼스는 지난해 연결 기준 매출액이 246억9301만원으로 전년 대비 3.11% 감소했으나, 매출총이익은 26억2162만원으로 75.6% 증가하며 수익성이 크게 개선됐다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 영업손실과 당기순손실을 기록했지만 전년 대비 각각 76.7%, 76.3% 개선되며 손실 폭을 대폭 축소했다. 이번 실적은 원가 절감과 비용 효율화 전략이 반영되며 전년 대비 손실 폭이 완화된 점에서 의미가 있다.
특히 지급수수료 약 14억원, 수출 관련 제비용 약 14억원 등 판관비 구조를 개선한 것이 영업손실 축소에 기여했다. 파생상품 평가손실이 약 204억원 감소하고, 이자비용 또한 약 44억원 절감되면서 순이익 측면에서도 손실 폭을 줄이는 데 영향을 미쳤다.
또한 성안머티리얼스는 진안크라운잉크 인수를 통해 연결 자회사 편입에 따른 안정적인 매출 기반을 확보하고, 이를 토대로 올해 실적 개선에 속도를 낼 계획이다.
회사 관계자는 "성안머티리얼스는 글로벌 원단 수요의 다변화와 친환경 소재에 대한 관심 확대 등 산업 변화에 발맞춰 사업 포트폴리오를 재편하고 있다"며 "고부가 소재 중심의 경쟁력 강화와 신사업 확대를 통해 지속적인 실적 성장 기반을 마련해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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