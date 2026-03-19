'피날리시마 취소' 아르헨, 메시 불러 31일 과테말라와 평가전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 중동 전쟁 여파로 '2026 피날리시마'가 취소되자 아르헨티나 축구 대표팀이 '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)를 앞세워 과테말라와 평가전을 치른다. 2026 북중미 월드컵을 앞둔 마지막 점검 무대다.
아르헨티나축구협회(AFA)는 19일(한국시간) 홈페이지와 공식 SNS를 통해 현지시간 3월 31일 부에노스아이레스 라 봄보네라에서 열리는 과테말라전 28인 엔트리를 발표했다. 당초 아르헨티나는 27일 카타르 루사일 스타디움에서 유로 2024 챔피언 스페인과 '피날리시마'를 치를 예정이었다. 피날리시마는 코파 아메리카 우승팀과 유럽선수권(유로) 챔피언이 맞붙는 일종의 '대륙 챔피언 슈퍼컵'이다.
미국·이스라엘의 이란 공습을 기점으로 중동 정세가 급격히 악화되면서 카타르 일대 항공편과 대형 이벤트가 잇달아 취소됐다. UEFA와 남미축구연맹(CONMEBOL), 조직위원회가 대체 개최지와 일정을 논의했지만 안전 문제와 일정 조율 난항 끝에 올해 피날리시마는 결국 무산됐다. AFA는 남은 3월 A매치 기간을 활용하기 위해 서둘러 상대를 물색했고 그 결과 라 봄보네라에서의 과테말라전이 급히 편성됐다.
리오넬 스칼로니 감독은 이번 평가전을 사실상 '월드컵 최종 리허설'로 삼겠다는 의지를 드러냈다. 발표된 28인 명단에는 주장 리오넬 메시는 물론 훌리안 알바레스, 티아고 알마다, 니콜라스 곤살레스(아틀레티코 마드리드), 엔소 페르난데스(첼시), 알레시스 맥 알리스터(리버풀) 등 주전급 자원이 대부분 포함됐다. 에미 마르티네스, 로드리고 데 파울, 레안드로 파레데스 등 지난 월드컵과 코파 아메리카를 함께한 핵심 멤버들도 변함없이 소집됐다.
AFA는 "대표팀은 부에노스아이레스에서 일주일간 집중 훈련을 소화한 뒤 31일 과테말라를 상대로 마지막 평가전을 치른다"고 밝혔다. 메시는 루사일에서 스페인과 '챔피언 결정전'을 치를 기회를 잃었지만 홈 팬들 앞에서 사실상 월드컵 전야제를 치르며 또 한 번 하늘색 유니폼을 입고 라 봄보네라를 달굴 전망이다.
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