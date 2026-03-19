부산시, '2028 세계디자인수도 부산' 디자인 주간 운영

시민 공감 라운지로 디자인 가치 공유
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 23일부터 29일까지 일주일간 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산 디자인 주간(Week)'을 운영해 디자인 도시 부산의 비전과 가치를 시민과 공유한다고 19일 밝혔다.
시는 세계디자인수도 부산 선정 이후 세계디자인기구(WDO)와의 공식 협정 체결을 계기로, 디자인 도시로서의 위상을 국내외에 알리고 시민과 디자인의 가치를 나누는 장을 마련한다는 구상이다.
도시디자인 전문가들의 심도 있는 논의를 통해 부산의 미래 디자인 방향을 정립하고, 이를 시민과 공유하는 포용적 디자인 도시 구현이 목표다.
디자인 주간은 23일 영도 봉산센터에서 열리는 '제4회 도시디자인 혁신 포럼'으로 문을 연다. '빈집을 활용한 포용적 생활공간 조성'을 주제로 낙후 도심을 시민 중심 공간으로 전환하는 방안을 논의한다.
24일에는 부산항국제여객터미널에서 '2028 세계디자인수도 부산 국제 콘퍼런스'가 열린다. '디자인을 통한 도시의 회복과 연결'을 주제로 국내외 전문가들이 참여해 부산의 글로벌 디자인 거점화 전략을 모색한다.
26일 시청 국제회의장에서는 '부산 도시공간정책 국제콘퍼런스'가 개최된다. 도시공간정책의 대전환을 통한 통합과 혁신이 만들어갈 미래 도시 부산의 방향을 제시하고, 혁신공간 확산을 위한 논의가 이뤄질 예정이다.
이어 27일에는 누리마루 APEC하우스에서 '2028 세계디자인수도 부산 협정식'이 열린다. 시와 세계디자인기구(WDO) 간 첫 의무 행사인 이번 협정식에서는 공식 협정 체결과 공동선언문 낭독, 서명식, 공식 로고 색상 공개 등이 진행된다.
28·29일에는 세계디자인기구(WDO) 이사회가 부산에서 열린다. 28일 저녁에는 '디자인 나이트(Design Night)' 네트워킹 행사가 마련돼 글로벌 디자인 리더들과의 협력을 강화하고, 세계 각국 관계자들에게 부산의 매력을 알릴 계획이다.
이번 디자인 주간은 전문가 중심 행사를 넘어 시민과 함께하는 '참여형 주간'으로 운영된다. 시는 본 행사에 앞서 16일부터 19일까지 시청사 연결 통로에서 'WDC 캐치프레이즈 선정 전시회'를 열고 세계디자인수도 부산을 상징할 슬로건을 시민과 공유했다.
'WDC 시민 캐치프레이즈 선정 공모전'에는 639건이 접수됐으며, 최우수작 '부산을 잇다, 디자인을 짓다', 우수작 '모두를 잇는 디자인 부산'을 포함한 수상작 8건이 전시됐다.
26일에는 시청 및 도모헌 일원에서 '2028 세계디자인수도 부산 시민 공감 라운지'가 열려 '2028 WDC 캠페인'을 펼친다. 시는 시청과 도모헌을 찾는 시민들에게 세계디자인수도의 의미를 알리고, 일상 속 디자인의 중요성을 환기하는 홍보 활동을 통해 디자인 주간의 열기를 시 전역으로 확산시킨다는 계획이다.
박형준 시장은 "이번 디자인 주간은 2028년 세계디자인수도로서 부산이 나아갈 길을 시민과 함께 확인하는 첫걸음이 될 것"이라며 "디자인을 통해 도시 경쟁력을 높여 시민의 삶이 더 행복해지는 디자인 도시 부산을 만들어 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com