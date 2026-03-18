超威半导体CEO苏姿丰访韩 与三星NAVER共商AI全产业链合作

纽斯频通讯社首尔3月18日电 美国超威半导体（AMD）首席执行官苏姿丰18日就任后首次访问韩国，与三星电子、NAVER等IT产业核心企业举行系列会晤。

美国超威半导体（AMD）首席执行官苏姿丰18日就任后首次访问韩国，与三星电子、NAVER等IT产业核心企业举行系列会晤。【图片=纽斯频通讯社】

苏姿丰以此次访韩为契机，正式宣布将合作关系扩大至涵盖晶圆代工和人工智能（AI）数据中心等全产业链，并预告不久将公布具体合作方案。

据业界18日消息，苏姿丰当天上午在首尔钟路区四季酒店会见记者时表示，计划推动与除三星电子以外的企业进行广泛合作。

当被问及是否会有新合作或新产品发布时，她给予肯定回答，进一步提升外界期待。

苏姿丰领导的超威半导体是总部位于美国的全球无晶圆厂（Fabless）半导体设计企业，在中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU）市场拥有顶级技术。凭借高性能GPU与高带宽存储结合的下一代AI芯片设计能力，超威半导体正引领全球数据中心基础设施市场。

苏姿丰当天上午访问位于京畿道城南市的NAVER总部，与公司代表崔秀妍举行会谈。她在现场会见记者时，对与NAVER的AI合作可能性持积极态度，对是否扩大与韩国企业的AI伙伴关系，她也明确给出肯定答复。

业界预测，双方或就供应AI加速器及构建AI数据中心等超大规模基础设施领域的合作方案进行深入讨论。

目前，NAVER正为运营自身生成型AI模型而扩大基础设施。观测认为，在以往高度依赖英伟达的AI芯片供应链中，超威半导体可能崛起为核心替代伙伴。

苏姿丰下午行程则聚焦加强与三星电子的半导体同盟。她访问三星电子平泽园区，会见设备解决方案（DS）部门副会长全永铉及晶圆代工业务部社长韩镇万（音）等半导体高层。

据悉，两家企业将讨论AI半导体存储器供应及下一代芯片生产合作可能性。目前，双方持续在高带宽存储器（HBM）领域开展合作。三星电子向超威半导体的AI加速器供应HBM3E产品，双方在下一代HBM4上的合作也被广泛看好。

有观点认为，双方可能讨论利用三星电子尖端工艺生产超威半导体部分新一代AI芯片。

据悉，苏姿丰结束平泽行程后，将在位于首尔龙山区汉南洞的三星集团迎宾馆"承志园"与三星电子会长李在镕共进晚宴。

苏姿丰将在19日，即访韩第二天与三星电子设备体验（DX）部门负责人卢泰文会面，双方合作有望从半导体延伸至智能手机和PC等终端产品领域的AI合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社