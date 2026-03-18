김기문 중기중앙회장, 우수 中企 미국 진출 지원 사격...ASD 참가

북미 최대 소비재 전시회 ASD에서 단체관 운영

오는 8월 한국관 조성 통한 'K-굿즈 페어' 개최 검토

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 중소기업중앙회는 지난 17일(현지시간)부터 19일까지 사흘간 미국 라스베가스 컨벤션 센터에서 개최된 'ASD 마켓 위크(ASD)'에 단체관을 구성해 파견했다고 18일 밝혔다.

ASD 전시회는 매년 3월과 8월 미국 라스베가스에서 열리는 북미 최대 규모의 소비재 B2B(기업 간 거래) 전시회로, 매회 약 3만명의 미국·중남미 유통 바이어가 참석한다. 중기중앙회는 이번 행사에 국내 우수 중소기업 15개사로 구성된 단체관을 운영해 다양한 제품을 북미 시장에 선보였다.

중소기업중앙회는 지난 17일(현지시간)부터 19일까지 사흘간 미국 라스베가스 컨벤션 센터에서 개최된 'ASD 마켓 위크(ASD)'에 단체관을 구성해 파견했다고 18일 밝혔다. [사진=중소기업중앙회]

특히 이번 참가는 중기중앙회가 미주한인상공회의소총연합회와 공동으로 추진 중인 'K-굿즈 페어'를 8월 ASD 전시회와 연계해 개최하는 방안을 검토하기 위한 사전 조사 성격으로 추진됐다. 중기중앙회 대표단은 중소기업 단체관을 비롯해 전시장 전반을 둘러보며 참가기업의 경쟁력과 바이어 구성, 현장 상담 분위기 등을 직접 확인했다.

이후 열린 ASD 주관사 '에메랄드 X'와의 간담회에는 에르베 세트키(Hervé Sedky) 회장, 이싸 주아네(Issa Jouaneh) 대표이사, 캐럴린 스프라우스(Karalynn Sprouse) 부사장을 비롯한 4명의 분야별 부사장 등이 참석했으며, 이들은 한국 중소기업의 미국 시장 진출 돕겠다는 의지를 표했다.

에르베 세트키 회장은 한국의 문화에 큰 관심을 보였으며, 8월 전시회에 한국 중소기업들이 원하는 바이어를 사전에 요청하면 최대한 확보해 주겠다고 약속했다. 이에 중기중앙회 측은 8월 ASD 전시회에 대규모 한국관을 조성할 계획이라고 전했다. 이후 참가 중소기업의 사전마케팅과 유력 바이어 초청·매칭 등 ASD 측의 지원방안에 대해서도 논의했다.

김기문 중소기업중앙회장은 "미국은 시장이 크고, 세계시장으로 확산효과도 커 중소기업들의 진출수요가 높은 국가로, 본회 조사에서도 미국과 교류중인 중소기업의 93%가 미국과 교류 확대를 희망하는 것으로 나타났다"며 "ASD 전시회는 미국 및 중남미 유통 바이어들이 많이 참여하는 대표적인 소비재 전시회인 만큼, 오는 8월 ASD 전시회와 연계한 K-굿즈 페어 준비에 최선을 다해서 우수 중소기업의 미주 시장 진출을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com