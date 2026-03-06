노조 이어 중기중앙회 역대 회장들도 연임 제한 폐지 반대..."조직 민주성 훼손"

"공공성·민주적 운영 원칙 훼손 우려"

노조 조합원 97%, 연임 제한 폐지 반대

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 최근 국회에 발의된 중소기업중앙회장의 연임 제한 폐지 법안에 대한 반발이 거세다. 중기중앙회 노동조합에 이어 역대 회장들도 사조직화를 우려하면서 반대 의사를 밝혔기 때문이다.

6일 중소기업중앙회 노동조합에 따르면 전날 박상희(제18·19대)·김영수(제20·21대)·김용구(제22대)·박성택(제25대) 등 역대 중소기업중앙회장들은 이날 공동 성명을 냈다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 김기문 중소기업중앙회장이 22일 오후 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중소기업인 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2025.10.22 pangbin@newspim.com

역대 회장들은 "최근 국회에 발의된 중소기업협동조합법 일부개정법률안은 중소기업중앙회장 및 협동조합 이사장의 연임 제한 규정을 삭제하는 내용을 담고 있다"며 "이번 개정안이 시대착오적이며 중소기업중앙회의 공공성과 민주적 운영 원칙을 훼손할 수 있다는 점에서 깊은 우려를 표명한다"고 밝혔다.

현행법은 중기중앙회장의 연임을 1회로 제한하고 있다. 김기문 현 중소기업중앙회장은 지난 23·24대, 26·27대 회장으로 재직 중인 상태로, 현행법대로라면 연임 제한에 걸려 이번 임기가 마지막이 된다.

하지만 지난해 12월 31일 정진욱 의원이 대표한 개정안은 중소기업중앙회장이 '1회에 한정해 연임할 수 있다'는 내용을 '연임할 수 있다'로 바꿔 연임 횟수 제한을 없앤다는 내용을 골자로 한다. 만약 해당 개정안이 국회 문턱을 넘는다면 김기문 회장은 다시 한번 회장 선거에 출마할 수 있게 된다.

특히 공적 자금과 정부 정책사업을 수행하는 조직의 특성을 고려할 때 중앙회를 일반 민간 경제단체와 동일하게 볼 수 없다는 점도 비판했다.

이들은 "농협·수협 등 협동조합 기반의 조직에서도 중앙회장은 법률상 '중임할 수 없음'으로 규정되어 있는 등 중앙회장의 장기 재임을 제한하는 제도적 장치를 두고 있다"며 "이는 협동조합 조직의 대표성과 민주적 운영을 유지하기 위한 제도적 원칙"이라고 꼬집었다.

그러면서 "글로벌 경제 환경이 급변하는 상황에서 중소기업의 다양한 목소리를 대변해야 하는 중요한 시점"이라며 "국회가 개정안을 성급히 처리하기보다 연임 제한 제도의 취지를 고려해 신중히 재검토해야 한다"고 촉구했다.

한편 중기중앙회 노조도 회장 연임 제한을 없애는 개정안에 대해 강한 반대 의사를 드러냈다. 노조가 조합원을 대상으로 벌인 설문조사에서는 응답자 173명 가운데 97%가 연임 제한 폐지에 반대한다고 답했다.

노조 관계자는 "김기문 회장의 업적에 대해서는 논란의 여지가 없다고 생각한다"면서도 "하지만 이번 개정안 통과되고, 김기문 회장이 또다시 회장직을 맡게 된다면 조직의 민주성이 훼손될 것"이라고 우려했다.

