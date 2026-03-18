장애인·비장애인 모두 불편 없게…서울 강서구에 '어울림플라자' 개관

지하 4층~지상 5층 대규모 공공시설

전체 건물에 단차 없는 구조 적용

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 공간인 베리어프리 복지문화복합시설 '어울림플라자'가 서울 강서구 등촌동에 18일 문을 열었다.

서울시는 이날 오후 2시 '모두가 함께 어울리는 공간'을 주제로 어울림플라자 개관식을 개최했다. 개관식에는 김병민 서울시 정무부시장과 지역주민 등이 참석했다.

어울림플라자 전경 [사진=서울시]

어울림플라자는 지하 4층~지상 5층 규모로, 지난 2022년 8월에 착공해 2025년 9월 준공, 총 1278억원(공사비 860억원·토지비 418억원)이 투입된 대규모 공공시설이다. 건설과정에서 주민협의체와 테스크포스(T/F)를 구성, 총 80여차례 회의를 통해 지역의견을 반영해 지역주민과 함께 만든 공공시설이기도 하다.

건립 취지에 맞게 전체 건물을 단차가 없는 구조를 적용해 휠체어 이용자는 물론 고령자, 유아차 이용자 등 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 조성했다.

주요 시설로는 휠체어 겸용 배리어프리 운동기구를 갖춘 체력단련실과 수영장 진입을 돕는 수중 휠체어를 보유한 수영장, 점자도서와 휠체어석을 갖춘 도서관 등이 있다. 가변형 공연장에도 휠체어석을 따로 마련했다.

시각·청각·지체장애 등 이용자를 위한 편의시설도 다양하게 갖췄다. 우선 청각보조장비가 설치된 '텔레코일 존'을 조성하고 점자안내판·전동휠체어 충전기와 와상장애인용 화장실 등을 설치했다.

이외에도 장애인 연수·문화예술센터, 장애인 친화미용실, 장애인 치과병원의 장애인 특화시설도 입주·운영한다.

5층 '서부장애인치과병원'은 성동구에 위치한 서울시립 장애인치과병원(성동구)에 이은 두 번째 장애인 전용 치과병원이다. 장애인 복지카드를 보유한 서울시 등록장애인이면 장애유형, 등급, 나이에 관계없이 치과 진료를 받을 수 있다.

장애인과 이동약자 등이 어울림플라자 누리집을 통해 프로그램 참여를 사전 예약하면, 지하철역이나 버스·택시 정류장 등 도착 지점부터 어울림플라자 본관까지 동행크루가 이동을 도와준다.

아울러 장애인 특화 프로그램, 시민 프로그램은 물론 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 통합프로그램도 운영한다.

김병민 서울시 정무부시장은 "어울림플라자에 적용한 배리어프리가 특별한 배려가 아닌 공공의 기본 가치로 확장하는 출발점이 될 것으로 기대한다"며 "장애와 비장애의 경계를 허물고, 모두가 함께 배우고 누리며 살아가는 서울을 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com