서울시 "국가유산청의 SH공사 고발, 유감…3자 논의 제안은 의미 있는 진전"

문화유산 존중과 사업 추진 균형 해법 희망

실질적 논의 기대…열린 자세로 협의에 참여

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 "국가유산청이 세운4구역과 관련해 3자 논의를 제안하면서 동시에 서울주택도시개발공사(SH공사)를 불법행위로 고발한 것에 대해 유감을 표한다"고 했다. 그러면서도 국가유산청이 서울시·종로구·국가유산청이 참여하는 3자 논의를 제안한 것에 대해서는 "의미 있는 진전"이라고 했다.

이민경 서울시 대변인은 17일 이같은 내용이 담긴 입장문을 냈다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 3월 11일 진행된 서울 세운4구역 매장유산 발굴현장 시추 모습. [사진=국가유산청] 2026.03.16 alice09@newspim.com

앞서 국가유산청은 SH공사가 국가유산청장의 허가 없이 발굴 조사가 완료되지 않은 세운4구역 11곳 지점에 시추해 매장유산법을 위반했다며 SH공사를 고발 조치했다.

서울시는 이에 대해 유감을 표한다면서도, "서울시가 지속적으로 제안해 온 '4자 협의체'의 취지를 국가유산청이 수용해 서울시·종로구·국가유산청이 참여하는 3자 논의'를 제안한 것에 대해서는 의미 있는 진전으로 보고 있다"고 했다.

그러면서 "이번 논의를 통해 세계유산 보존과 도심 정비사업이 조화를 이룰 수 있도록, 균형 있는 해법과 합리적인 대안이 마련되기를 희망한다"고 강조했다.

이 대변인은 "서울시는 세운4구역의 조속한 정상화와 사업 추진에 대해 확고한 의지를 가지고 있다. 관계기관과의 협의를 통해 문화유산의 가치를 충분히 존중하면서도 세운4구역 사업이 합리적이고 원활하게 추진될 수 있는 방안을 마련해 나가겠다"고 했다.

이어 "3자 논의를 통해 세운4구역 문제 해결을 위한 실질적인 논의가 신속하게 이루어지기를 기대한다"며 "서울시는 열린 자세로 협의에 참여하겠다"고 했다.

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