서울시, BTS 공연 대비 교통·안전 실시간 종합안내 페이지 운영

120다산콜 비상 상담체계 가동

다국어 지원, 서울 브랜드 홍보

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 21일 광화문광장에서 열릴 'BTS 컴백 라이브 공연'을 앞두고 시민과 전 세계 관람객들이 안전하고 편리하게 행사에 참여하도록 온오프라인으로 통합 안내를 실시한다고 17일 밝혔다.

시는 공연에 필요한 교통과 안전, 편의시설 정보를 서울시 누리집의 종합안내 페이지에 실시간으로 업데이트해 안전한 관람을 지원하며, 행사장 인근 시민들의 불편도 최소화할 예정이다.

종합안내 페이지에서는 지하철 무정차 통과 정보, 임시 우회 운행 버스 노선, 차량 통제 구간 등 대중교통 운행 사항과 행사장 내 반입 불가 품목, 화장실 정보 등을 한눈에 확인할 수 있다. 또 외국인을 위해 해당 페이지를 영어, 중국어(간·번체), 일본어로 번역 제공한다.

서울도서관 외벽 통천 [사진=서울시]

시는 누리집 외에도 서울도서관 외벽에 대형 현수막을 걸고 컴백 라이브 티켓부스에 비치될 해치 포토카드형 리플릿에 QR코드를 삽입해 정보 안내를 강화할 방침이다. '서울을 마음껏 즐기세요!'라는 메시지가 담긴 이 리플릿은 공연장 입장 티켓부스와 관광안내센터에 비치된다.

공연장 주변 안전 민원에 즉시 대응하기 위해 120다산콜재단은 상담인력과 외국어 지원 인력을 확대 운영한다. 실시간 음성 인식 모니터링과 상담사 교육 강화로 특이 민원 동향도 대응할 계획이다. 아울러 공연 당일 서울관광재단 안내사가 시청역과 서촌 등 인근 관광지에서 교통·숙박시설에 대한 현장 안내 서비스를 제공한다.

시는 공연과 관련된 다양한 행사와 프로그램 일정을 담은 'K-문화축제 캘린더'도 제공할 예정이다. '더 시티 아리랑 서울(3월20일~4월12일)' 기간 중 DDP 외벽에는 BTS 신곡에 맞춘 미디어파사드 라이트쇼가 펼쳐진다.

'K-문화축제 캘린더'는 종합안내 페이지의 행사정보 메뉴에서 확인할 수 있으며, 프로그램별 세부정보를 담은 '서울관광 가이드북'도 함께 내려 받을 수 있다.

이와 함께 시는 '서울마이소울 라운지'를 오는 20일부터 22일까지 서울광장에서 운영해 방문객들에게 서울 브랜드와 굿즈를 소개한다. 다양한 상품이 판매되는 서울굿즈 존에서는 서울 유명 굿즈뿐 아니라 서울 지역 특별상품도 함께 선보인다.

청계광장에서는 해치와 소울프렌즈 캐릭터가 대형 아트벌룬 형태로 방문객을 맞이하며, 서울갤러리는 행사 기간 동안 시민과 관광객의 휴식공간으로 조성된다. 서울갤러리에서는 K-POP, 퓨전국악 등 다양한 장르의 문화 공연이 3월20일부터 4월12일까지 매주 주말에 열린다.

민수홍 홍보기획관은 "유례없는 글로벌 공연행사가 진행되는 만큼 서울을 찾는 전 세계 방문객들에게 서울의 핵심 시정과 브랜드를 알릴 수 있는 절호의 기회"라며 "행사 관련 안전과 편의 정보 제공은 물론 다채로운 즐길 거리를 통해 글로벌 도시 서울의 매력을 전하겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com