부산도시철도, 전국 최초 전 노선 객실 '실시간 관제' 시스템 도입

멀티스트림 24개 CCTV 화면 전송

센서 연동 자동 관제 재난 대응 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사는 부산도시철도 1~4호선 전동차 객실 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 관제센터에서 실시간으로 확인할 수 있는 철도통합무선통신망(LTE-R) 기반 '실시간 관제' 시스템을 구축했다고 18일 밝혔다.

철도통합무선통신망(LTE-R, Long Term Evolution-Railway)은 4세대 이동통신 기술인 LTE를 철도환경에 최적화한 무선망이다.

실시간 관제 시스템은 2023년 10월부터 추진한 '부산 2~4호선 철도통합무선통신망(LTE-R) 구축 사업'의 핵심 성과 중 하나다.

부산도시철도 2호선 객실 '실시간 관제' 시스템 CCTV 화면 영상[사진=부산교통공사] 2026.03.18

이번 사업은 총 78.1km에 이르는 부산 2~4호선 본선 구간과 74개 역사, 차량기지에 무선통신설비를 구축하고 전동차 93편성에 LTE-R을 적용하는 사업으로, 전국 도시철도 운영기관 중 전 노선에 적용한 사례는 이번이 처음이다.

2~4호선 LTE-R 구축은 오는 4월 마무리되며 시운전을 거쳐 10월 최종 준공할 계획이다. 1호선은 2017년 구축을 완료했다.

앞서 공사는 LTE-R 환경에서 영상 전송 안정성을 확보하기 위해 기술 검토와 연구를 지속해 왔다. 지난해에는 'LTE-R 환경에서의 효율적 객실 영상 모니터링 방안' 논문을 한국철도학회 추계학술대회에서 발표했다.

공사는 연구 결과를 바탕으로 도시철도 최초로 '멀티스트림 영상 압축·패키징' 기술을 도입했다. 이 기술은 700MHz의 제한된 LTE-R 주파수 대역에서도 고화질 영상을 안정적으로 전송하는 신기술이다.

다분할 영상 전송 방식으로 객실 내 CCTV 영상을 최대 24개 화면까지 실시간 전송할 수 있으며 200만 화소(2M)급 고화질 영상도 확인할 수 있다.

비상 대응 기능도 강화됐다. 화재 발생 시 화재 센서와 연동돼 해당 객실 영상이 관제센터 화면에 자동 표출된다.

이병진 사장은 "전 노선 전동차 실시간 관제 시스템 구축으로 도시철도 안전관리 수준을 높였다"며 "재난안전통신망 연계, AI 기반 스마트 유지관리 도입 등 디지털 전환을 확대해 안전 관리를 시민이 체감할 수 있는 수준으로 끌어올리겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com