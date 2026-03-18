케이뱅크, '사장님대출 갈아타기' 서비스 출시…신용대출 최저 연 4.10% 금리

'자금용도 사후점검' 비대면 구축, '사장님 부동산담보대출 갈아타기'도 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 개인사업자가 기존 대출을 모바일로 간편하게 갈아탈 수 있는 '사장님대출 갈아타기' 서비스를 선보인다고 18일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 개인사업자가 기존 대출을 모바일로 간편하게 갈아탈 수 있는 '사장님대출 갈아타기' 서비스를 선보인다고 18일 밝혔다. [사진=케이뱅크]2026.03.18 dedanhi@newspim.com

고객은 케이뱅크 '사장님대출 갈아타기'에서 케이뱅크의 개인사업자 신용대출(사장님 신용대출)과 개인사업자 부동산담보대출(사장님 부동산담보대출)로 기존 대출을 갈아탈 수 있다.

케이뱅크 사장님 신용대출은 최저 연 4.10%(18일 기준)의 금리로 고객이 기존 은행권 개인사업자 신용대출을 갈아탈 수 있도록 했다. 대출 한도는 최대 3억원까지다. 기존 보유 대출 잔액이 1억원을 초과하더라도 갈아타기가 가능하며, 대출을 갈아타면서 동시에 추가로 자금을 확보할 수 있는 '증액 대출'도 지원해 사업 자금 마련의 편의성을 높였다.

케이뱅크는 개인사업자 신용대출 갈아타기를 이용할 경우 필수적인 '자금용도 사후점검' 프로세스를 비대면으로 구축했다. 일정 금액 이상의 사업자대출을 받을 경우 필수적으로 거쳐야 하는 용도 확인 절차를 앱 내에서 쉽고 빠르게 처리할 수 있다.

이와 함께 케이뱅크는 '사장님대출 갈아타기' 페이지에서 은행권에서 유일하게 100% 비대면으로 운영되는 자체 개인사업자 부동산담보대출 상품 '사장님 부동산담보대출 갈아타기'도 함께 제공한다.

'사장님 부동산담보대출 갈아타기'는 최저 금리 연 3.24%로 기존 담보대출 범위 내에서 최대 10억원까지 대출이 가능하며, 은행권은 물론 상호금융, 저축은행, 카드 및 캐피탈 등 2금융권의 기존 대출도 갈아탈 수 있다.

케이뱅크 고객이면 케이뱅크 앱 내 '사장님' 탭에서 '사장님대출 갈아타기' 메뉴를 선택해 본인이 보유한 개인사업자 신용대출과 개인사업자 부동산담보대출 중 원하는 상품을 갈아탈 수 있다.

dedanhi@newspim.com