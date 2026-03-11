토스뱅크, 케이뱅크 턱밑 추격...'플랫폼 확장' 전략 통했다

토스뱅크, 순이익 1000억 돌파…플랫폼 전략 효과

양사 순익 격차 840억 → 약 110억으로 축소 전망

토스 주담대 출시 준비·케이뱅크 상장 후 외형 확대

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크가 지난해 순이익 1000억원을 넘기며 케이뱅크를 턱밑까지 추격하고 있다. 플랫폼 확장과 수익성 위주 전략이 효과를 보면서 빠른 성장을 이룬 결과다. 이에 따라 인터넷은행 2~3위 간 순이익 격차가 약 110억원 수준으로 좁혀졌다.

11일 금융권에 따르면 토스뱅크는 지난해 잠정 순이익이 1019억원을 기록한 것으로 집계됐다. 이는 전년(433억원) 대비 약 135% 증가한 수준이다. 이번 토스뱅크 실적 잠정치는 하나금융지주 감사보고서에 함께 기재됐다. 하나은행은 토스뱅크 지분 9.9%를 보유한 초기 투자자다. 관련해 토스뱅크가 이달 말 발표하는 최종 순이익은 회계 반영 방식에 따라 조정될 수 있다.

반면 케이뱅크의 지난해 당기순이익은 1126억원으로 집계됐다. 2024년 1281억원 대비 약 12% 감소한 규모다. 이에 따라 인터넷은행 2위인 케이뱅크와 토스뱅크 순이익 격차는 단 110억 수준으로 좁혀졌다

토스뱅크의 실적 개선은 플랫폼 확대 기반의 여신 성장과 수익성 위주 전략의 효과로 풀이된다. 지난해 3분기 기준 토스뱅크 고객 수는 1370만 명으로 전년 동기보다 23% 증가했고 자체 월간활성이용자수(MAU)는 981만 명으로 26.3% 늘었다.

여신 확대와 더불어 이자비용·수수료 절감이 힘을 보탰다. 같은 기간 토스뱅크의 총여신은 15조4000억원으로 2024년 대비 약 5% 증가했다. 이 과정에서 위험가중자산(RWA) 비중이 낮은 전월세자금대출과 개인사업자 보증대출 중심으로 여신 포트폴리오를 재편하며 수익성을 높였다.

토스뱅크의 지난해 3분기 누적 기준 이자수익은 1조100억원으로 전년 동기 대비 3% 감소했지만, 이자비용이 3800억원으로 18% 줄면서 순이자이익은 6270억원으로 12% 증가했다.

반면 케이뱅크는 전년 대비 순이익이 감소하며 성장세가 주춤했다. 조달 비용 증가와 기업공개를 앞두고 IT부문 투자와 마케팅 비용을 늘린 점 등이 영향을 미쳤다.

케이뱅크의 지난해 3분기 누적 기준 이자수익은 8019억원으로 전년 동기(7593억원) 대비 증가했지만 이자비용이 3877억원에서 4787억원으로 크게 늘면서 순이자이익은 3716억원에서 3232억원으로 감소했다. 같은 기간 일반관리비도 1249억원에서 1641억원으로 증가하며 비용 부담이 확대됐다.

2024년까지만 해도 840억원대였던 케이뱅크와 토스뱅크 간 순이익 격차가 지난해 110억 수준으로 좁혀지면서 올해 인터넷은행 2위 자리를 둘러싼 양사의 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

먼저 토스뱅크는 올해 주택담보대출 출시를 준비하고 있다. 인터넷은행 가운데 유일하게 아직 주택담보대출 상품이 없는 만큼 후발주자로서 어떤 차별화 전략을 내놓을지가 관건이다. 또한 동남아 시장 등 해외 진출을 위한 지분 투자, 합작 모델 설립, 서비스형 뱅킹(BaaS) 제공 방안 등도 검토 중이다.

케이뱅크는 지난 3일 유가증권시장 상장에 성공한 만큼 올해 외형성장에 박차를 가할 전망이다. 케이뱅크는 이번 상장으로 확보한 약 5000억원 규모의 공모자금을 바탕으로 중소기업·소상공인(SME) 시장 진출과 스테이블코인 사업 확대 등 성장 전략을 본격 추진한다는 방침이다.

금융권 한 관계자는 "국내 인터넷전문은행들이 출범 10년차를 바라보고 있는 만큼 기존 혁신 이미지를 넘어서는 새로운 성장 동력이 필요한 시점"이라며 "올해는 토스뱅크의 주택담보대출 출시와 케이뱅크의 IPO 이후 사업 확장 전략 등이 맞물리면서 경쟁도 치열해질 것"이라고 말했다.

romeok@newspim.com