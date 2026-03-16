케이뱅크 최우형 행장, 청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인 동참

카카오뱅크 윤호영 대표 추천받아 참여…청소년 불법도박 근절 메시지 확산

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 최우형 케이뱅크 행장은 청소년 불법도박의 위험성을 알리고 피해를 예방하기 위한 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 최근 증가하고 있는 청소년 대상 불법 온라인 도박 문제에 대한 사회적 경각심을 높이고, 범사회적 차원의 예방 활동을 촉진하기 위해 서울경찰청 주관으로 진행되고 있다. 참여자가 불법도박 근절 메시지를 담은 사진이나 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고, 다음 참여자를 추천하는 릴레이 방식으로 운영된다.

케이뱅크 최우형 행장. [사진= 케이뱅크]

최우형 행장은 윤호영 카카오뱅크 대표의 추천을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 최 행장은 청소년 불법도박 근절과 건강한 성장 환경 조성을 촉구하는 메시지를 케이뱅크 공식 SNS를 통해 공유하며 사회적 관심과 공동 대응의 필요성을 강조했다. 이어 다음 캠페인 참여자로 BNK부산은행 김성주 은행장을 추천했다.

케이뱅크는 청소년 불법도박 근절을 위해 예방 교육과 함께 불법도박 관련 의심 거래를 선제적으로 차단하기 위한 이상거래탐지 시스템(FDS) 고도화에 주력하고 있다.

우선 단시간 내 다수 계좌로 자금이 분산·집중 이동하는 이른바 '단시간 다거래' 패턴이 탐지될 경우, 고객에게 주의 문구를 안내하는 팝업을 제공해 경각심을 환기하고 있다. 또한 특정 시간대 반복적으로 다거래 입금이 발생하는 계좌에 대해서는 모니터링을 강화해 의심 거래를 조기에 식별하고 필요 시 추가 확인 절차를 진행하고 있다.

아울러 케이뱅크 홈페이지 내 '불법도박 이용계좌 신고' 페이지를 운영해 외부 제보를 상시 접수하고 있다.

최우형 행장은 "청소년 불법도박은 단순한 일탈을 넘어 금융범죄와 연계될 수 있는 심각한 사회적 문제"며 "케이뱅크는 강력한 예방 시스템과 지속적인 금융교육을 통해 청소년들이 안전한 금융 환경 속에서 미래를 설계할 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com