케이뱅크, 'ONE 체크카드 핑구 에디션' 5만장 한정 출시

SNS 인증샷 및 1000원 이상 결제시 핑구 굿즈 증정
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 케이뱅크(은행장 최우형)가 전 세계적인 인기 캐릭터 '핑구'와 제휴해 'ONE 체크카드 핑구 에디션'을 5만장 한정 출시했다고 9일 밝혔다.
핑구는 남극의 꼬마 펭귄을 주인공으로 한 클레이 애니메이션으로 호기심 많고 장난기 넘치는 모습 덕분에 오랜 기간동안 전 세계적 사랑을 받아왔다.
특유의 음성어와 익살스러운 장면들이 최근 SNS 숏폼 콘텐츠와 밈(meme)으로 재유행하며 밀레니얼 세대부터 알파 세대까지 선호하는 인기 캐릭터로 자리 잡았다.
케이뱅크는 이러한 트렌드를 반영해 핑구와 동생 핑가 그리고 친구들을 활용한 4종의 디자인 카드를 선보였다. 핑구 에디션은 ▲핑구 ▲핑가 ▲핑구와 핑가 ▲미니미 친구들 중 원하는 디자인으로 신청할 수 있다.
케이뱅크 ONE체크카드는 토대리, 깜자, 침착맨, 월레스와 그로밋 등 다양한 캐릭터 에디션을 선보이며 큰 호응을 얻어왔다. 앞서 진행된 다섯 차례의 한정 에디션은 연속 완판을 기록했다.
출시를 기념해 오는 31일까지 '핑구 굿즈 추첨 프로모션'을 실시한다. 프로모션 기간 내 핑구 에디션 카드를 발급받아 본인 SNS에 카드 인증샷을 올리고 1000원 이상 결제하면 참여할 수 있다.
참여를 원하는 고객은 SNS 인증 게시글 링크를 케이뱅크 앱 내 프로모션 페이지에 등록하면 된다. 프로모션 참여자 중 100명을 추첨해 핑구 인형 및 자동우산을 증정한다.
한편, ONE 체크카드는 누적 발급량 150만장을 돌파한 케이뱅크의 대표 상품이다. 카드 비교 플랫폼 '카드고릴라'에서 2025년 인기 체크카드 1위를 차지할 만큼 경쟁력을 인정받고 있다.
전월 실적 조건과 연회비 없이 다양한 캐시백 혜택을 마음대로 골라 사용할 수 있고 VIP 전용 캐시백, K패스 기능, 대중교통 캐시백(3천원) 등 실용적인 혜택도 강점이다.
