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2026.03.18 (수)
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[금/유가] 이란, 중동 에너지 인프라 타격에 유가 3% 상승…금 보합

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이스라엘 "이란 안보 수장 제거" 주장...이란, 긴장 완화 제안 거부
금 투자자들, 연준 금리 결정 주시

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란이 중동 전역의 에너지 인프라에 대한 공격을 이어가는 가운데, 이스라엘이 이란 고위 인사들을 제거했다고 밝히면서 17일(현지시각) 국제유가가 반등했다. 금값은 이번 주 연방준비제도(연준) 금리 결정을 기다리며 보합권에 머물렀다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 2.71달러(2.9%) 오른 96.21달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 5월물은 배럴당 3.21달러(3.2%) 상승한 103.42달러에 마감했다.

이란이 아랍에미리트(UAE)에 대한 공격을 재개했고, 최근 나흘간 세 번째 공격으로 푸자이라 수출 터미널에 화재가 발생하면서 해당 항구의 원유 선적이 최소한 부분적으로 중단됐다.

오만 만에 위치한 푸자이라는 호르무즈 해협 바로 밖에 있는 전략적 요충지로, 전 세계 수요의 약 1%에 해당하는 원유 물량이 이곳을 통해 이동한다.

로이터통신은 두 소식통을 인용해 사실상 해협이 봉쇄되면서 OPEC 내 세 번째로 큰 산유국인 UAE는 생산량을 절반 이상 줄일 수밖에 없었다고 전했다.

IG 마켓의 애널리스트 토니 시카모어는 보고서에서 "위험은 여전히 매우 크다"며 "이란 민병대 한 곳만이 미사일을 발사하거나 유조선에 기뢰를 설치해도 상황 전체가 다시 격화될 수 있다"고 경고했다.

중동산 원유 벤치마크 가격은 사상 최고치로 치솟으며 현재 세계에서 가장 비싼 원유로 거래되고 있다. 트레이더들은 공급 가능한 물량 감소가 가격 급등의 주된 원인이라고 보고 있다.

케빈 해싯 백악관 경제 고문은 한 인터뷰에서 유조선들이 "조금씩 흘러나오기 시작하고 있다"고 말했다. 그는 트럼프 행정부가 이번 이란 갈등이 몇 달이 아닌 몇 주 내에 끝날 것으로 보고 있다는 기존 입장을 재확인했다.

투자은행 캐번디시는 보고서에서 "이 같은 움직임이 중동산 원유 공급이 즉각적으로 차단될 것이라는 우려를 일부 완화시켰지만, 시장은 여전히 심각한 차질을 예상하고 있다"고 밝혔다.

이날 이스라엘은 이스라엘 군이 야간 정밀 공습 작전을 벌여 이란의 안보 수장인 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장을 제거했다고 주장했다. 라리자니는 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자 사망 이후 이란의 실질적인 '전시 지도자' 역할을 수행해 왔다.

이란의 안보 책임자를 제거했다고 주장했으며, 이란 고위 관계자는 새로운 최고지도자가 중재자들을 통해 전달된 긴장 완화 제안을 거부했다고 밝혔다. 그는 이란 측이 이스라엘과 미국이 먼저 "굴복해야 한다"고 요구하고 있다고 전했다.

금값은 큰 변동 없이 보합권을 유지했다. 시장 참가자들이 고조되는 이란 갈등을 주시하는 한편, 연준의 금리 결정 발표를 기다린 영향이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 0.1% 상승한 5,008.20달러에 마감했다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 18일 오전 3시 3분 온스당 5,004.71달러로 거의 변동이 없었다.

킷코 메탈스의 수석 애널리스트 짐 위코프는 금 시장이 현재 "균형 잡기" 상황에 놓여 있다고 분석했다. 지정학적 불확실성 확대에 따른 안전자산 수요가 상승 요인으로 작용하는 동시에, 인플레이션에 따른 하방 압력이 맞서고 있다는 설명이다.

그는 "금값이 결국 사상 최고치를 다시 경신할 가능성은 있지만, 당장 그럴 것 같지는 않다"며 "상승세(매수세)는 이미 힘이 빠진 상태로 보인다"고 말했다.

한편 연준은 수요일 금리 결정을 발표할 예정이며, 시장에서는 기준금리를 동결할 것으로 예상하고 있다.

코메르츠방크는 보고서를 통해 이번 연준 회의가 금값에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 내다봤다. 전쟁의 지속 기간과 원유 공급 차질에 대한 불확실성이 연준으로 하여금 신중한 태도를 유지하게 만들 가능성이 크다는 분석이다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

 

kwonjiun@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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