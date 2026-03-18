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2026.03.18 (수)
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트럼프, 이란전 지상군 투입 시사 "두렵지 않다"… 출구 전략엔 '머뭇'

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지상군 필수 핵시설·석유 요충지 점령 검토
철수 시점엔 "언젠가 떠날 것" 모호한 답변

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 이란과의 전쟁이 3주째로 접어든 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 핵시설과 석유 요충지 장악을 위한 지상군 투입 가능성을 공개적으로 시사하며 "아무것도 두렵지 않다"고 강경 발언을 내놨다. 그러나 전면전에 가까운 군사 격상을 거론하면서도 전쟁을 어떻게 끝낼지에 대해서는 여전히 뚜렷한 출구 전략을 제시하지 못하고 있다는 비판이 거세지고 있다.

◆ 지상군 투입 불사… 하르그섬·이스파한 점령 검토

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 기자들과 만나 '지상 작전이 베트남전과 같은 수렁이 될 수 있다'는 우려에 대해 "나는 전혀 두렵지 않다"고 일축했다.

미국은 현재 이란 석유 수출의 핵심 거점인 하르그섬(Kharg Island) 과 약 440Kg의 무기급 고농축 핵연료가 보관된 이스파한(Isfahan) 지하 시설 점령을 검토 중인 것으로 전해졌다. 이는 공습 중심의 현 작전을 넘어 미군 또는 이스라엘군의 지상 전개를 전제로 한 것으로, 사실상 전면전 확대 가능성을 시사한다.

트럼프 대통령은 "필요하다면 이란의 전력망과 석유 인프라를 즉각 초토화할 수 있다"며 추가 군사 행동 가능성도 배제하지 않았다.

◆ "이스라엘 압박에 의한 전쟁" 내부 폭로

전쟁의 정당성을 둘러싼 논란은 행정부 내부의 폭로로 한층 확산되고 있다. 이날 사임한 조 켄트 국가대테러센터(NCTC) 국장은 사직서에서 "이란은 미국에 즉각적인 위협이 아니었다"며 "이스라엘과 그 로비 단체의 압력 아래 강행된 전쟁"이라고 주장했다.

이에 대해 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 기자들에게 "이란은 핵무기 개발을 위해 탄도미사일을 방패로 삼고 세계를 인질로 잡으려 했다"고 반박했으며, 마이크 존슨 하원의장도 "정보당국의 기밀 분석에 따르면 이란은 핵 농축 완성 단계에 근접해 있었다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 켄트 국장을 향해 "나는 항상 그가 좋은 사람이라고 생각했지만, 안보 문제에 있어서는 항상 약하다고 생각했다"며 "이란이 위협이 아니라고 말했던 그가 물러난 것은 좋은 일"이라고 평가절했다.

◆ 출구 전략은?… 여전히 불투명

트럼프 대통령은 이란 해군과 레이더 시설이 "완전히 파괴됐다"고 자평했지만, 전후복구나 미군 철수 시점 등 향후 계획에 대해서는 명확한 답변을 피했다. 그는 전투 종료 후 이란에 대한 계을 묻는 질문에 "지금 당장 떠나도 이란이 재건에 10년은 걸리겠지만, 아직은 떠날 준비가 되지 않았다"며 "가까운 시일 내에 떠나게 될 것"이라고만 답했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이날 사설에서, 전쟁은 정치나 마케팅처럼 수사로 포장할 수 있는 영역이 아니라는 점을 강조하며 트럼프 대통령의 낙관론을 정면 비판했다. NYT는 또 이 전쟁이 미국 시민에게는 피상적인 근거만 제시된 채, 동맹국이나 의회와의 충분한 협의 없이 무모하게 시작됐다고 지적했다. 그러면서 트럼프 대통령이 전쟁을 어떻게 끝낼지에 대한 구체적인 구상 없이 성급하게 군사 행동에 나섰고, 그 결과 초기 전황이 그의 호언장담과는 전혀 다른 방향으로 흘러가고 있다고 비판했다.

미국 워싱턴 D.C. 연방 의사당에서 열린 '프렌즈 오브 아일랜드' 오찬 직후, 2026년 3월 17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 마이크 존슨 하원의장(공화·루이지애나)이 함께 이동하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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