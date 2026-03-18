"이건 팔린다" 日 바이어 반응 터졌다…K-푸드, 도쿄서 9900만불 '잭팟'

수출 상담 1333건…전년 대비 11% 증가

MOU 23건 체결…일본시장 공략 본격화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 일본 도쿄 식품 박람회에서 9900만 달러 규모 수출 상담 성과를 거두며 K-푸드의 일본시장 확대 가능성을 확인했다.

냉동·간편식과 건강식품을 중심으로 현지 바이어 수요를 끌어내며 실질적인 계약 성과로 이어졌다는 평가다.

농림축산식품부는 지난 10~13일 일본 도쿄에서 열린 '2026 도쿄 식품 박람회(FOODEX JAPAN)'에 참가해 총 1333건, 9900만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 도쿄 식품 박람회에서는 총 23건, 1200만 달러 규모의 업무협약이 체결됐다. 수출 상담과 MOU 모두 전년 대비 각각 11%, 9% 증가했다.

농림축산식품부는 지난 10~13일 일본 도쿄에서 열린 '2026 도쿄 식품 박람회(FOODEX JAPAN)'에 참가해 총 1333건, 9900만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다. [사진=농림축산식품부] 2026.03.17 plum@newspim.com

일본은 K-푸드 수출 3대 전략 국가로 전체 수출액의 13%를 차지하는 중요한 시장으로 꼽힌다.

올해로 51회째를 맞은 도쿄 식품 박람회는 전 세계 80여개국 3000여 개 기업이 참여하고 7만명 이상이 방문하는 아시아 최대 식품 박람회다. K-푸드 기업의 일본 진출을 위한 핵심 플랫폼 역할을 해왔다.

농식품부와 한국농수산식품유통공사는 이번 박람회에서 K-푸드 수출기업과 충청북도·전라북도 등 5개 지방정부, 파프리카·토마토·감귤 등 4개 수출통합조직이 참여한 통합한국관을 운영했다.

특히 냉동식품을 중심으로 한 'K-Frozen' 테마관과 '넥스트 K-푸드' 홍보관을 별도로 구성해 일본 시장 트렌드에 대응했다. 일본 내 외식비 상승과 1인 가구 증가, 건강·미용 관심 확대 흐름을 반영해 냉동·간편식과 기능성 식품을 전면에 내세웠다.

현장에서는 ▲파프리카·키위·감귤 등 프리미엄 과일 ▲동결 건조 국 블록, 감자 핫도그, 고구마 빵 등 간편식 ▲건강음료와 단백질 제품 등 기능성 식품이 바이어들의 관심을 끌었다. 이들 품목은 실제 MOU 체결로 이어지며 수출 가능성을 확인했다.

참가 기업들도 일본 시장 반응을 긍정적으로 평가했다. 음료류 수출기업 관계자는 "건강을 중시하는 일본 트렌드에 따라 기능성 음료에 대한 현지 바이어들의 문의가 이어져 제품 성장 가능성을 확인할 수 있었다"고 밝혔다.

단백질 제품 수출기업 관계자는 "식사 대용으로 간편하게 먹을 수 있는 단백질 바가 인기였고, 이번 박람회를 계기로 일본 시장 진출 확대를 기대하고 있다"고 말했다.

일본 유통업체 베이시아 관계자는 "다양한 카테고리의 한국식품을 한자리에서 볼 수 있어 좋았고, 한국식품의 포장과 맛의 품질이 매년 개선되고 있는 것 같다"며 "기존 냉동만두 외에도 아이스크림과 빵 등 냉동식품 유통을 검토할 계획"이라고 밝혔다.

정부는 이번 성과를 바탕으로 일본 시장 공략을 더 강화할 방침이다. 정경석 농식품부 식품산업정책관은 "올해는 신선 농산물, 우리 술, 간편식품, 건강기능식품을 전략 품목으로 선정해 집중적으로 육성하고 상품 개발부터 현지 마케팅까지 지원을 확대하겠다"고 밝혔다.

농림축산식품부는 지난 10~13일 일본 도쿄에서 열린 '2026 도쿄 식품 박람회(FOODEX JAPAN)'에 참가해 총 1333건, 9900만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다. [사진=농림축산식품부] 2026.03.17 plum@newspim.com

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