광주신세계, 닥터마틴 전제품 10% 할인 이벤트

아프리콧스튜디오 호남 첫 오픈

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주신세계가 고객 수요가 큰 신규 브랜드를 유치하면서 장르별 매장 재배치를 완료하고 고객 맞이에 나선다.

광주신세계는 17일부터 플레이 스팟에 '닥터 마틴' 매장을 오픈한다고 밝혔다. 닥터 마틴은 유행을 타지 않는 클래식한 디자인으로 10대부터 중장년층까지 남녀노소가 찾는 신발 브랜드다. 시그니처 모델인 '1460' 부츠 등 다양한 라인업을 선보이며 오픈 기념으로 오는 4월 12일까지 전 제품 10% 할인에 나선다. 일부 품목은 제외된다.

닥터 마틴 매장에서 직원이 고객에게 상품을 설명하고 있다. [사진=광주신세계] 2026.03.17 bless4ya@newspim.com

같은 날 '위글위글'도 새단장을 마치고 재오픈한다. 위글위글은 색다른 컬러감으로 일상에 즐거움을 더하는 라이프 스타일 브랜드로 MZ고객에게 인기를 얻고 있다. 홈웨어, 욕실용품, 인테리어 소품 등 더욱 다양한 품목을 갖췄다. 오는 4월 12일까지 최대 60% 할인 프로모션을 한다.

편한 신발의 대명사 '스케쳐스'도 고객 호응에 힘입어 매장을 확장했다. 남녀노소 다양한 고객들이 찾는 브랜드답게 지난 1~2월 매출이 목표 대비 150% 가까이 달성할 정도로 높은 인기를 얻었다. 오는 29일까지 10% 할인과 함께 20만원 이상 구매 고객들에게 스포츠 양말을 증정한다. 증정품은 한정 수량으로 조기종료 될 수 있다.

오는 20일에는 광주신세계 본관 6층에 프리미엄 키즈 라이프스타일 브랜드 '아프리콧스튜디오'가 호남 최초로 입점한다. 오픈을 기념해 시그니처 실내복을 10% 할인하는 이벤트로 고객 발길을 잡는다.

광주신세계 이정일 신관팀장은 "고객들에게 쇼핑의 즐거움을 선사하고자 신규 브랜드 유치와 재단장에 나섰다"며 "닥터 마틴과 위글위글 등 달라진 매장에서 쇼핑의 즐거움을 누리시길 바란다"고 말했다.

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