BTS光化门演唱会在即 首尔市推出综合信息网页于便利服务

纽斯频通讯社首尔3月17日电 韩国男团防弹少年团（BTS）回归演唱会将于21日在首尔光化门广场举行。为保障首尔市民和来自世界各地游客的安全，并为其提供便利服务，市政府将在活动期间通过线上与线下渠道提供综合信息服务。

图为16日下午，韩国首尔市钟路区的光化门广场，工作人员正在搭建BTS回归演唱会舞台及配套设施。【图片=纽斯频通讯社】

首尔市政府将在官方网站的综合信息网页（seoul.go.kr/welcome2026）实时更新交通、安全及便利设施等相关信息，帮助观众安全观看"BTS回归演唱会"，并尽量减少对周边居民及前往光化门一带的市民造成的不便。

除官方网站外，首尔市政府还将在首尔图书馆外墙悬挂楼体巨幅广告，并在印有首尔市吉祥物"獬豸"的卡片型宣传单上添加二维码，向观众提供综合信息网页链接。

"120茶山呼叫财团"将增加咨询人员，并增配英语、汉语、日语、越南语、蒙古语等外语咨询人员，在演出前一天晚上和演出当天投入服务，以应对与演出场及其周边安全相关的投诉。财团还计划加强实时语音识别监控，并强化咨询师培训，以应对异常投诉动向。

演唱会当天，首尔观光财团将在市厅站、西村等演出场周边旅游景点安排现场引导员，提供交通、酒店等相关的现场咨询服务。引导员将携带"欢迎卡"为游客提供所需信息，并发放现场地图。

首尔市政府计划提供《K-文化庆典日程表》和《首尔观光手册》，让游客获取在地标等旅游景点举行的演出、活动等信息，在了解首尔的同时尽情享受首尔。

首尔市政府将在首尔广场运营"Seoul My Soul休息区"，让游客了解首尔作为国际城市的风貌，市民和游客在休息区不仅可以亲身体验首尔的城市品牌，还可以购买各种首尔纪念品。

首尔艺廊将3月20日至4月12日变身为"Seoul Stay Lounge"，介绍首尔市的主要政策并宣传首尔的城市魅力。

周末期间，首尔艺廊还将在剧场举行K-pop、融合国乐、跨界音乐等多种形式的文化演出，延续首尔各地活动的热度，为市民和游客带来欢乐。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社