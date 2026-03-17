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[ETF 시황] 안전자산·소비주로 자금 이동…'귀금속·화장품 ETF' 강세

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화장품 ETF 4%대↑…"성수기 기대 반영"
AI·인프라 투자 기대에 '5G ETF' 2%대 상승
IPO·코스닥·사이버보안 ETF '약세'

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 17일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 업종 순환매 흐름 속에 소비재와 원자재, 통신 인프라 관련 테마가 강세를 보인 반면 IPO·코스닥 등 성장주 중심 ETF는 약세를 나타냈다. 글로벌 금리 안정 기대와 함께 경기 민감 업종으로 자금이 이동하는 가운데, 단기 상승폭이 컸던 성장 테마에서는 차익실현 매물이 출회된 영향으로 분석된다.

이날 코스콤 ETF CHECK에 따르면 ETF 시장 HOT 테마 상승률 1위는 화장품으로 4.00% 상승했다. SOL 화장품TOP3플러스 ETF는 4.44% 올랐고, HANARO K-뷰티와 TIGER 화장품 ETF도 각각 4% 안팎 상승하며 관련 업종 강세를 이끌었다.

화장품 업종 강세는 글로벌 시장에서 K-뷰티 수요가 꾸준히 확대되는 가운데 계절적 성수기 진입 기대까지 반영된 영향으로 분석된다. 특히 봄·여름 시즌을 앞두고 선케어 등 제품 수요 증가 기대가 높아지면서 투자심리가 개선된 것으로 보인다. 최근 면세 채널 정상화와 해외 매출 확대 흐름도 긍정적으로 작용했다.

명동 화장품 거리에서 외국인 관광객들이 화장품을 발라보고 있다.[사진=뉴스핌DB]

증권가에서도 화장품 업종의 구조적 성장 가능성에 주목하고 있다. 이교석 신영증권 연구원은 "수출 확대 흐름이 이어지면서 내년 글로벌 화장품 시장 점유율이 5%를 넘어설 가능성이 있다"며 "K뷰티는 일시적인 유행을 넘어 합리적인 소비 선택으로 자리 잡고 있다"고 설명했다. 이어 "화장품 업종 주가는 일반적으로 상반기에 강하고 하반기에 약한 흐름을 보이는 경우가 많다"며 "여름 시즌을 앞두고 관련 수요 증가 기대도 반영될 수 있다"고 덧붙였다.

이와 함께 기타 귀금속 테마는 3.24% 상승했다. RISE 팔라듐선물 ETF가 3%대 상승하며 관련 흐름을 주도했다. 지정학적 불확실성과 달러 변동성이 이어지면서 일부 자금이 실물자산으로 이동한 영향으로 해석된다. 필수소비재(2.73%)와 5G(2.47%) 테마도 상승 흐름을 보였다. 특히 AI 인프라 투자 확대 기대가 지속되면서 통신 및 데이터 인프라 관련 투자 수요가 반영된 것으로 보인다.

개별 ETF 수익률 상위권에는 TIGER 200IT레버리지(5.17%), RISE 미국AI클라우드인프라(4.87%), TIGER 200에너지화학레버리지(4.71%), PLUS 200선물레버리지(4.46%) 등이 이름을 올렸다. 코스피 상승 흐름에 연동된 레버리지 상품이 강세를 보인 점이 특징이다.

반면 하락 테마에서는 IPO·M&A가 -4.37%로 가장 큰 낙폭을 기록했다. UNICORN 포스트IPO액티브 ETF가 -4.37% 하락하며 약세를 주도했다. 이어 사이버보안(-3.02%), 코스닥(-2.71%), 중국 ChiNext(-2.23%) 등 성장주 및 기술주 중심 ETF가 동반 하락했다. 또한 수익률 하락 상위 ETF에는 KIWOOM 200선물인버스2X(-4.35%), RISE 200선물인버스2X(-3.93%), PLUS 200선물인버스2X(-3.70%) 등도 포함됐다. 

nylee54@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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