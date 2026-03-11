[ETF 시황] '재고 부족' 소식에 희토류 ETF '강세'…원유·게임 ETF '약세'

글로벌 공급망 이슈에 희토류 테마 '강세'

증권 ETF 6%대 상승에 금융 테마 3.36% ↑

전략비축유 방출 논의에 원유선물 ETF 하

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 11일 국내 증시가 반등 흐름을 이어간 가운데 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 희토류·증권·조선 관련 테마가 강세를 보인 반면 원유와 게임 관련 ETF는 약세를 나타냈다.

이날 코스콤 ETF CHECK에 따르면 ETF 시장 HOT 테마 상승률 1위는 희토류로 3.90% 상승했다. 대표 상품인 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 ETF도 3.90% 상승하며 관련 테마 강세를 이끌었다. 글로벌 공급망 재편과 전략자원 확보 경쟁이 이어지면서 희토류 관련 기업에 대한 투자 관심이 높아진 영향으로 분석된다.

전날 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 복수의 미국 내 소식통을 인용해 "미국의 희토류 재고가 현재 약 2개월분 수준에 불과하다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담에서 희토류 공급 문제가 주요 의제가 될 것"이라고 보도했다. SCMP는 또 "미국의 높은 중국산 광물 의존도가 대이란 군사 작전 기간에도 영향을 미칠 수 있다"고 분석했다.

희토류 광석 [사진=블룸버그]

금융 테마 ETF도 강세를 나타냈다. 금융 테마는 3.36% 상승했으며 대표 상품인 TIGER 증권 ETF는 6.85% 상승, KODEX 증권 ETF도 6.78% 상승했다. 국내 증시 거래대금 증가와 지수 반등 기대가 반영되며 증권주 중심으로 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

또한 조선 관련 ETF 역시 상승 흐름을 보였다. 조선 테마는 3.34% 상승했으며 SOL 조선TOP3플러스레버리지 ETF는 7.48% 상승, SOL 조선기자재 ETF는 4.88% 상승했다.

반면 일부 원자재 및 성장 테마 ETF는 약세를 보였다. 원유 테마는 -4.10% 하락하며 하락률 1위를 기록했고 TIGER 원유선물Enhanced(H)도 -3.27% 하락했다.

전날 미국 월스트리트저널(WSJ)은 국제에너지기구(IEA)가 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 급등한 국제유가를 안정시키기 위해 역사상 최대 규모의 전략비축유 방출을 제안했다고 보도했다. 이에 한국을 포함한 IEA 32개 회원국은 긴급회의를 열고 각국의 방출 물량 등을 조율 중인 것으로 알려졌다.

이정훈 대신증권 연구원은 "전략비축유 방출 뉴스가 나오면서 달러가 약세를 보였고 국제유가도 배럴당 80달러대 초반으로 안정됐다"며 "원화를 비롯한 아시아 통화도 안정세를 보이는 흐름이었다"고 설명했다.

코스닥 글로벌 테마도 -2.28% 하락하며 약세를 나타냈다. 이에 따라 KODEX 코스닥글로벌 ETF는 -2.58%, TIGER 코스닥글로벌 ETF는 -1.98% 각각 하락했다. 게임 테마 역시 -2.05% 하락하며 관련 ETF도 일부 약세를 보였다. 최근 게임 업종 전반의 주가 변동성이 확대된 영향으로 풀이된다.

