전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.12 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

우크라, 자체 드론 개발에 또 다른 이정표 "중국산 부품 의존 획기적으로 낮춰"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

미 일간 NYT 보도… 한때 중국산 거의 100%, 최근엔 38%로

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 러시아와의 전쟁을 통해 '전투 드론' 영역에서 글로벌 선두 주자로 떠오른 우크라이나가 '중국산 부품으로부터의 독립'이라는 역사적 이정표를 달성하고 있다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 11일(현지 시간) 보도했다.

지난 2022년 2월 러시아로부터 전면 침략을 받은 우크라이나는 초기에 중국 드론을 수입해 폭탄을 달아 전장에 투입했는데 이후 중국산 부품으로 드론을 국내 조립하기 시작했고, 최근에는 국산 부품의 비율을 크게 높이고 있다는 것이다. 

아직 비용 문제 때문에 저가의 중국산 부품을 100% 배제하지는 못한 상황이지만 배터리 등 일부 부품을 제외한 대부분은 자급자족이 가능한 수준까지 발전했다는 것이다. 

우크라이나 병사가 인공지능(AI) 기반 자동 유도 시스템을 갖춘 요격 드론 '스팅'을 작동해 시속 180㎞로 비행하는 이란제 자폭드론 '샤헤드'를 향해 발진시키고 있다. 이 드론은 시속 300㎞의 속도로 목표물에 충돌해 격추하는 방식이다. [사진=와일드호넷츠사 제공] 2026.03.09 gomsi@newspim.com

NYT 보도에 따르면 우크라이나 방산업계는 요즘 소형 폭발 드론의 핵심 부품인 회로 기판을 자체 생산하고 있다. 1년 전만 해도 중국에서 전량 수입했는데 이제 홀로서기가 가능해진 것이다. 

현재 우크라이나의 군사 드론 역량은 전 세계에서 최정상 수준으로 평가되고 있다. 

우크라이나 군 관계자에 따르면 최근 러시아 군 사상자의 90% 이상이 우크라이나 드론에 의해 발생하고 있다. 

또 러시아의 공습에 맞서고 있는 우크라이나의 방어 요격 드론은 명중률이 87% 달하는 것으로 알려졌다.

지난달 28일 이란에 대한 전면 공습에 나선 미국은 중동 지역 미군기지 보호를 위해 우크라이나에 드론 지원을 요청했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 9일 "바레인의 미군 기지 보호를 위해 요격 드론과 드론 전문가 팀을 현지에 파견했다"고 말했다. 

우크라이나가 자체 드론 제작에 사활을 걸게 된 이유는 러시아의 압도적인 군사력에 맞설 수 있는 대량의 공격·방어 무기가 절실했기 때문이기도 하지만 다른 한편으로는 러시아와 동맹 관계를 맺고 있는 중국이 우크라이나에 대한 드론과 관련 부품 공급에 소극적이었기 때문이기도 했다. 

NYT는 "지난 2022년 러시아 침공 첫 해 우크라이나 드론의 거의 대부분은 중국산이었는데 수요가 급증하자 중국은 2023년에 수출 제한 조치를 부과했고 2024년 이를 확대했다"고 말했다. 

규제가 강화되자 우크라이나는 일부 부품을 구입하기 위해 중간상을 이용해야 했고 이후 자체 드론 개발에 집중하게 됐다고 한다. 

지난 2024년까지만 해도 우크라이나 드론 대부분은 중국산 부품을 사용해 국내에서 조립하는 수준이었는데 이후 부품 국산화에 주력하면서 작년 하반기에는 중국산 부품의 비중이 약 38%로 줄었다. 

지난 2023년부터 드론 생산을 시작한 '우크라이나 방위 드론'의 경우 초기에는 모든 부품이 중국산이었지만 1년 만에 탄소섬유 프레임과 안테나를 자체 생산하기 시작했다. 이 회사는 최근 하루에 최대 1만5000개의 안테나를 생산하고 있다. 

지난해에는 카메라를 제외한 비행 제어기와 속도 조절기, 무선 모뎀, 비디오 전송 시스템까지 자체 생산에 성공했다. 최근엔 유럽에서 도입하고 있는 카메라에 대한 기술도 확보했다.

이 회사는 지난주 미국의 드론 발주 후보 업체 11곳 중 하나로 선정돼 곧 수천 대의 공격 드론을 납품할 예정이다. 

하지만 중국산 비중을 0%로 낮추는 것은 현실적으로 어렵다는 진단도 나오고 있다. 예를 들어 탄소섬유 프레임을 생산할 수 있다고 해도 탄소섬유 자체는 예산상의 이유로 저렴한 중국산을 쓸 수 밖에 없고, 드론에 동력을 제공하는 배터리는 희토류 등 배터리 소재의 공급망을 장악하고 있는 중국에서 수입할 수 밖에 없기 때문이다. 

우크라이나 대통령실 부실장 겸 대통령 군사고문인 파블로 팔리사 대령은 "국내 부품 비율을 높이면 중국도 수출 제한 조치가 효과가 없다는 것을 깨닫고 추가 제한에 나설 가능성이 낮아진다"며 "대체재가 있으면 중국도 그렇게 강하게 나오지 못한다"고 했다.

ihjang67@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동