[ETF 시황] '이런 날이...' 건설 ETF 상승률 1위

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 13일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 업종 순환매 흐름 속에 건설·게임·원자력 관련 테마가 강세를 보였다. 중동 지정학적 긴장에 따른 에너지 안보 이슈와 인프라 투자 기대가 부각되면서 관련 ETF로 자금이 유입된 영향으로 분석된다. 반면 최근 상승폭이 컸던 2차전지와 탄소배출권 등 일부 글로벌 자산 ETF에는 차익실현 매물이 나오며 약세를 나타냈다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 ETF 시장 HOT 테마 상승률 1위는 건설로 4.43% 상승했다. 대표 상품인 KODEX 건설 ETF는 4.81%, TIGER 200 건설 ETF도 4.04% 오르며 건설 업종 강세를 반영했다. 중동 지역 지정학적 긴장이 고조되며 향후 인프라 투자 확대 기대가 부각된 점도 관련 ETF 상승에 영향을 미친 것으로 보인다.

게임 관련 ETF도 상승 흐름을 나타냈다. 게임 테마는 3.85% 상승했으며 TIGER 게임TOP10 ETF는 5.79%, KODEX 게임산업 ETF는 5.60%, HANARO Fn K-게임 ETF도 5.22% 상승했다. 게임 ETF 강세는 최근 글로벌 게임 업종 반등과 함께 신작 출시 기대감이 반영된 영향으로 풀이된다. 특히 중국의 게임 판호 발급 확대 기대와 국내 게임사의 실적 개선 전망이 반영된 것으로 보인다.

원자력 관련 ETF도 강세를 보였다. 원자력 테마는 2.63% 상승했으며 TIGER 코리아원자력 ETF는 6.06% 상승하며 수익률 상위권에 이름을 올렸다. SOL 한국원자력SMR ETF 역시 5.21% 상승했다. 글로벌 에너지 안보 이슈가 부각되면서 원자력 발전 확대 기대가 높아진 점이 관련 ETF 상승 요인으로 지목된다. 최근 미국과 유럽을 중심으로 소형모듈원자로(SMR) 투자 확대 논의가 이어지며 관련 산업에 대한 관심이 높아지고 있다.

특히 중동 지역 지정학적 긴장이 고조되며 국제유가가 다시 배럴당 100달러 선을 넘어서자 원유 ETF도 상승 흐름을 보였다. 원유 테마는 2.62% 상승했으며 KODEX WTI원유선물(H)은 2.99%, TIGER 원유선물Enhanced(H)도 2%대 상승을 기록했다.

반면 일부 성장 및 글로벌 자산 ETF는 약세를 나타냈다. 탄소배출권 테마는 -3.02% 하락하며 하락률 1위를 기록했고, 2차전지 테마도 -2.90% 하락했다. 소재 섹터 ETF와 미국 관련 ETF도 각각 -2%대 하락세를 보였다.

수익률 하락 상위 ETF로는 TIGER 200에너지화학레버리지 ETF가 -9.98% 하락했고, KODEX 2차전지산업레버리지 ETF는 -6.32%, TIGER 2차전지TOP10레버리지 ETF는 -5.61% 하락했다. 최근 2차전지 업종의 단기 급등 이후 차익실현 매물이 확대된 영향으로 풀이된다.

